Στο Κυπριακό ο Νίκος Χριστοδουλίδης ελπίζει ακόμη σε πενταμερή. Θα γίνει αν μία εκ των δύο πιο κάτω προϋποθέσεων υλοποιηθεί, μας λέχθηκε από το Προεδρικό: Πρώτον, αν ανοίξουν κάποια οδοφράγματα, δεύτερον, αν υπάρξει μια συνολική συμφωνία για αποναρκοθέτηση της νεκρής ζώνης. Πάντως, διαβάζοντας την πρώτη συνέντευξη Έρχιουρμαν σε ε/κ ΜΜΕ καταλαβαίνουμε ότι δεν ελπίζουμε σε πολλά πράγματα. Ο Έρχιουρμαν στην πραγματικότητα διαψεύδει ότι έλαβε γραπτώς πρόταση 19 σημείων από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, πολύ περισσότερο ότι συζητήθηκε θέμα Αμμοχώστου.

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