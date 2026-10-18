Από την περιρρέουσα των ημερών κάποιοι εγείρουν ένα θέμα για τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ποιος θα τον εμπιστευτεί ξανά και ποιος θα του μιλήσει ανοικτά; Ας αφήσουμε κατά μέρος αν αυτά που διαρρέει από τις προσωπικές του συνομιλίες είναι σωστά, ακριβή ή λάθος και ψευδή. Αυτό που κρίνεται εδώ είναι αν κάποιος μπορεί να συζητά με κάποιους ανθρώπους και στη συνέχεια να βγαίνει δημόσια και να λέει τι λέχθηκε. Ακόμα χειρότερο να λέει τη δική του εκδοχή για το τι λέχθηκε. Στη συνέντευξη που έκανε επίσης στο πολιτικό του γραφείο την Παρασκευή είπε ακόμα κάτι περίεργο. Είναι θυμωμένος, λέει, με τον Παμπορίδη γιατί επιμένει ότι η Αννίτα εκβιάστηκε, γι' αυτό αποσύρθηκε από την κούρσα του χρίσματος. Έχει απόλυτο δίκιο. Αν εκβιάστηκε από κάποιον η Αννίτα, κι αν λοιδορήθηκε, είναι δυστυχώς από τον ίδιο.