Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από τη συνεδρία της Πολιτικής Διαπραγματευτικής Ομάδας για το Κυπριακό, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, φαίνεται να έχει τη δική της πολιτική σημασία. Στην ενημέρωση από τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου για τις τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό ζήτημα συμμετείχε και ο Νίκος Τορναρίτης υπό τη νέα του ιδιότητα ως ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, ιδιαίτερα μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ο διορισμός του και τις διάφορες ερμηνείες που επιχειρήθηκε να δοθούν. Όπως φαίνεται, στο Προεδρικό δεν αντιμετωπίζουν τον συγκεκριμένο διορισμό ως μια απλή τιμητική διευθέτηση, αλλά ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας αξιοποίησης πολιτικών προσώπων με εμπειρία και διεθνείς διασυνδέσεις. Το κατά πόσον η αποστολή Τορναρίτη θα αποδώσει, ασφαλώς, θα κριθεί στην πορεία και από τα αποτελέσματα. Πάντως, για όσους έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον διορισμό άνευ ουσιαστικού αντικειμένου, η συμμετοχή του στις διεργασίες για το Κυπριακό αποτελεί μια πρώτη απάντηση. Και ενίοτε, οι πράξεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αξία από τις ανακοινώσεις.