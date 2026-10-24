Το ερώτημα είναι κατά πόσο τα πέντε κιβώτια με τις 3.000 υπογραφές που συνέλεξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, για υποστήριξη της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές, έπεισαν τον κόσμο του κόμματος να τον στηρίξει. Επίσης έχει σημασία και το πώς είδαν τη συγκεκριμένη κίνηση ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ ευρύτερα, ακόμη και αυτοί που περιλαμβάνονται στις 3.000. Η ομολογουμένως κίνηση εντυπωσιασμού δεν αποφέρει στον κ. Νεοφύτου οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντι του Γιώργου Παμπορίδη. Και το τελευταίο. Αναλόγως του αποτελέσματος της κάλπης του Φεβρουαρίου του 2028 ενδεχομένως ελάχιστοι θα θυμούνται… τις κάσιες του Φούλλη.
Πόσο έπεισαν οι κάσιες του Φούλλη;
ΠΥΡ
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