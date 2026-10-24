Να πληρώνει το ΓεΣΥ και για την έκδοση δελτίων υγείας αθλητών ζητά ο βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου. Ευτυχώς, ο ΟΑΥ μέσω του υπουργού Υγείας, ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αλήθεια, αυτό είναι που λείπει σήμερα από το ΓεΣΥ; Λύσαμε τα προβλήματα των ασθενών, εξαλείψαμε τις λίστες αναμονής, εξασφαλίσαμε έγκαιρη πρόσβαση σε γιατρούς και εξετάσεις και τώρα ψάχνουμε πού αλλού να ξοδέψουμε; Αν δεν το έχουν αντιληφθεί κάποιοι, το ΓεΣΥ δεν είναι ανεξάντλητος κουμπαράς για κάθε απαίτηση. Ας φροντίσουμε πρώτα να προσφέρει τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες δημιουργήθηκε και για τις οποίες οι πολίτες πληρώνουν υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν.
Τα δελτία υγείας μάς έλειπαν...
ΑΓ
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