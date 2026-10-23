Κρίθηκε ποικιλοτρόπως ο Εφραίμ Χρίστου για το ότι δεν δήλωσε περιουσία στο Πόθεν Έσχες του. Κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής χωρίς να διαθέτει ένα εντυπωσιακό πορτοφόλι και δεν θα έπρεπε να αποτελεί ντροπή ή αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού. Η εκλογή του αποτέλεσε έκπληξη, καθώς δεν προηγήθηκαν πρωτότυπα βίντεο με κηρύγματα ή εύκολες ισοπεδωτικές τοποθετήσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν τον αφήνει στο απυρόβλητο. Οφείλουμε να τον κρίνουμε για τις πολιτικές του θέσεις και δράσεις. Όχι όμως για το αν διαθέτει ή όχι περιουσία. Έχουμε δει παραδείγματα εκλεγμένων που θεωρούν το χρήμα μέτρο επιτυχίας και την επίδειξη πλούτου πολιτικό προσόν. Πολυτιμότερα το μυαλό και η θέληση ενός νέου να αλλάξει δεδομένα μέσα από τα βιώματά του και όχι να χρησιμοποιείται η μικρομεσαία τάξη σε εξαγγελίες και συνθήματα.
Πόθεν Έσχες και πολιτική ικανότητα
ΑνΔ
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