Πόθεν Έσχες και πολιτική ικανότητα

Κρίθηκε ποικιλοτρόπως ο Εφραίμ Χρίστου για το ότι δεν δήλωσε περιουσία στο Πόθεν Έσχες του. Κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής χωρίς να διαθέτει ένα εντυπωσιακό πορτοφόλι και δεν θα έπρεπε να αποτελεί ντροπή ή αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού. Η εκλογή του αποτέλεσε έκπληξη, καθώς δεν προηγήθηκαν πρωτότυπα βίντεο με κηρύγματα ή εύκολες ισοπεδωτικές τοποθετήσεις. Αυτό, βεβαίως, δεν τον αφήνει στο απυρόβλητο. Οφείλουμε να τον κρίνουμε για τις πολιτικές του θέσεις και δράσεις. Όχι όμως για το αν διαθέτει ή όχι περιουσία. Έχουμε δει παραδείγματα εκλεγμένων που θεωρούν το χρήμα μέτρο επιτυχίας και την επίδειξη πλούτου πολιτικό προσόν. Πολυτιμότερα το μυαλό και η θέληση ενός νέου να αλλάξει δεδομένα μέσα από τα βιώματά του και όχι να χρησιμοποιείται η μικρομεσαία τάξη σε εξαγγελίες και συνθήματα.