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Παρασκήνιο

Προμήνυμα νέου εργοδοτικού «όχι»;

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τις θέσεις της για τα ταμεία προνοίας υπέβαλε χθες η ΣΕΚ. Η συντεχνία τάσσεται υπέρ της καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής, ζητώντας τη διασφάλιση των υφιστάμενων ταμείων. Επίσης ζητά, μεταξύ άλλων, σταδιακή εφαρμογή των εισφορών, φορολογικά κίνητρα και ενίσχυση της εποπτείας, ενώ υποστηρίζει ότι το δικαίωμα δανεισμού των μελών πρέπει να διατηρηθεί. Νεότερα για τα ταμεία προνοίας στις 27 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από το ηρωικό «Όχι» του Ελληνικού Λαού στον Μουσολίνι. Προμήνυμα νέου εργοδοτικού «όχι»;

Γ.Χ.

#ΚΥΠΡΟΣ #ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ #ΣΕΚ #ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ #ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

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