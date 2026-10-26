Πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο κρίσιμος διορισμός

Άποψη της στήλης: Σε θέσεις όπως αυτές του γενικού εισαγγελέα και του βοηθού γενικού εισαγγελέα δεν πρέπει να διορίζονται πρόσωπα που έχουν διατελέσει σε πολιτικά ή κομματικά αξιώματα, διότι, όπως έχει πολλάκις επιβεβαιωθεί, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει.

Παραμονές των προεδρικών εκλογών, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2027, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε έναν κρίσιμο διορισμό που, ανάλογα με το πρόσωπο που θα επιλέξει, θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει αντίκτυπο στις κάλπες. Αναφέρομαι, βεβαίως, στον νέο γενικό εισαγγελέα. Αν ισχύουν όσα ακούγονται σήμερα για το πρόσωπο που προορίζεται για τη θέση, τότε ο κ. Χριστοδουλίδης θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα.

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