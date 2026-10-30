Η Πινδάρου και οι προσωπικές ατζέντες

Μέσα σε αυτό το ατελείωτο εσωκομματικό ξεκατίνιασμα, το μορατόριουμ δηλώσεων που αποφάσισε χθες το Ε.Γ. του ΔΗΣΥ είναι ίσως η πιο σοφή απόφαση των τελευταίων μηνών. Ο ατέρμονος πόλεμος για το χρίσμα και τις καρέκλες προκαλεί την οργή χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά με την ακρίβεια και τα προβλήματα επιβίωσης.

Προσωπικές φιλοδοξίες, εσωκομματικά μαχαιρώματα και δίψα για δημόσια αξιώματα κρατούν τον ΔΗΣΥ σε μόνιμη αναταραχή. Στην Πινδάρου κυκλοφορούν οι ομάδες του Αβέρωφ, του Παμπορίδη και, βεβαίως, του Χριστοδουλίδη. Μπορεί να τους χωρίζουν πολλά αλλά τους ενώνουν οι πρωινές συσκέψεις στο κόμμα!

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