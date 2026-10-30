Η παραίτηση και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές

Η ανακοίνωση της παραίτησης της Κριστίν Λαγκάρντ από τη θέση της προέδρου της ΕΚΤ, με ισχύ από τις 7 Φεβρουαρίου, συνοδεύτηκε από μια προσωπική αποκάλυψη από την ίδια, ότι υποβλήθηκε σε μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος. Επί της παραίτησης, πηγή που έχει γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι «η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραιτήθηκε επειδή δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει ουδέτερη απέναντι στη γαλλική πολιτική σκηνή και επιθυμούσε μεγαλύτερη ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις της». Η 70χρονη Λαγκάρντ έχει ειδικό βάρος στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική υποψηφιότητα, συσπειρώντας ψηφοφόρους που δεν έλκονται από τα άκρα;