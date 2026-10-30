Ειδική σήμανση για δημιουργίες ΑΙ

Καλώς ή κακώς, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει μπει απλώς στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει περάσει και στο στάδιο της αξιοποίησης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο αξιοποιείται σωστά ή όχι. Προφανώς και το ερώτημα είναι υποκειμενικό. Αυτό που όμως είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι η οποιαδήποτε προσπάθεια, ηθελημένη ή μη, για να αξιοποιηθεί κάθε εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, για παραπλάνηση, εντυπωσιασμό κ.λπ. Και επειδή χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και σε παρουσιάσεις κρατικών φορέων και υπηρεσιών -τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις- να υπάρχει εσωτερική οδηγία ότι οποιαδήποτε εικόνα ή άλλο υλικό είναι προϊόν AI να φέρει την αντίστοιχη σήμανση.