Με δημοκρατικές διαδικασίες ξανά πρόεδρος ο Χρίστου

Ξανά ο Χρίστος Χρίστου άνευ ανθυποψηφίου αναδεικνύεται σε πρόεδρο στο ΕΛΑΜ. Οι δημοκρατικές διαδικασίες στο φόρτε τους. Με μια διευκρίνιση. Όπως μας λένε από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το κόμμα των παλλουκαραίων, κανένας δεν θέλησε να βάλει υποψηφιότητα απέναντι στον Χρίστο Χρίστου. Ο ίδιος θέλει να έχει αντίπαλο αλλά κανένας δεν τολμά. Γιατί άραγε, ρε παιδιά;

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