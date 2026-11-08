Η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Πόλυ Παπαβασιλείου στον «Π»: Η Κύπρος σχεδιάζει την επόμενη επταετία με πακέτο €3,5 δισ.

Η Λευκωσία προσβλέπει από τον 7ετή προϋπολογισμό της ΕΕ σε ένα συνολικό πακέτο της τάξης των €3,5 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τον σχεδιασμό των έργων και των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν την επόμενη επταετία. Μιλώντας στον «Π», η γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Πόλυ Παπαβασιλείου, αναφέρεται στην προετοιμασία του εθνικού σχεδίου, στις προτεραιότητες για την αξιοποίηση των κονδυλίων και στις αλλαγές που θα επηρεάσουν τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων την επόμενη επταετία. Εξηγεί επίσης ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της Λευκωσίας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και το ενδεχόμενο η χώρα να καταστεί καθαρός συνεισφορέας στην ΕΕ. Πακέτο 3,5 δισ. ευρώ για την Κύπρο Ένα από τα βασικά ζητήματα για τη Λευκωσία είναι το ύψος της χρηματοδότησης που θα εξασφαλίσει μέσα από τις εθνικές κατανομές του νέου προϋπολογισμού. Η κ. Παπαβασιλείου διευκρινίζει ότι το ποσό των €3,5 δισ., στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν αφορά αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για 3,5 δισ. ευρώ για την Κύπρο, ένα ποσό το οποίο περιλαμβάνει και την κρατική συνεισφορά. Για την πλειοψηφία των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν η εθνική συμμετοχή αντιστοιχεί σε 40%, υπάρχουν όμως εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, ορισμένες δράσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χρηματοδοτούνται 100% από ευρωπαϊκούς πόρους. Συνεπώς, όπως είναι τώρα τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν,...