Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να τους ενημερώσει -λαλούνγια την πρότασή του για άνοιγμα της Αμμοχώστου. Κατά την ενημέρωση όλοι αντιλήφθηκαν ότι ψηλά-χαμηλά η πρόταση του Προέδρου ήταν αυτή που υποβλήθηκε επί Τάσσου Παπαδόπουλου το 2006 και απέρριψαν οι Τούρκοι. Παρόλα αυτά, τους ζήτησε να τη στηρίξουν αμέσως μόλις βγουν έξω από το γραφείο του, όπερ και εγένετο. Τους συμβούλευσε, επίσης, να ζητήσουν συνάντηση με την Ολγκίν για να προσδώσουν περαιτέρω κινητικότητα στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι που με περισσή συγκίνηση έκανε ο δήμαρχος της πόλης. Τελικά τους κάλεσε και η Ολγκίν, όπως έγινε και με τους Μορφίτες. Αντέδρασαν, όπως ήταν λογικό, οι Κερυνειώτες, αλλά ας μην ανησυχούν. Θα φροντίσει και γι’ αυτούς ο κ. Πρόεδρος.
Τους παρακάλεσε ο Πρόεδρος
ΘΟΥΚΗΣ
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