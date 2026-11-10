Υπενθυμίζουμε στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ηλία Μυριάνθους, ότι δεν είναι πλέον βουλευτής και ότι ο θεσμικός του ρόλος δεν του επιτρέπει να προωθεί ή να καλύπτει, με τόσο απροκάλυπτο τρόπο, ιδιωτικά συμφέροντα. Η στάση του στην υπόθεση της παράνομης εξέδρας που στήθηκε για τη διοργάνωση ιδιωτικού πάρτι σε προστατευόμενη περιοχή χελωνών προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Αντί να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και το περιβάλλον, επιχείρησε στη Βουλή να περιορίσει τις συνέπειες της παρανομίας. Σε ένα σοβαρό κράτος μια τέτοια στάση θα είχε ήδη οδηγήσει τον Επίτροπο στην έξοδο. Έλα ντε, όμως, που πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές και δεν περισσεύει κανένας. Έτσι δεν είναι, κ. Χριστοδουλίδη;
Επίτροπος Ιδιωτικών Συμφερόντων;
ΜΧΣ
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