Αν λάβετε σήμερα μήνυμα από το CY-ALERT, μην ανησυχήσετε - Πρόκειται για άσκηση

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δύναμης, θα αποσταλούν περισσότερες από μία ειδοποιήσεις μέσω του καναλιού άσκησης/δοκιμής, σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές που καλύπτει η άσκηση και έχουν ενεργοποιημένη τη λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.

Πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες, διευκρινίζει η Πολιτική Άμυνα.

Η άσκηση, προσθέτει, συμβάλλει στον έλεγχο των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και στην ενίσχυση της ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, το σενάριο της άσκησης για την Κύπρο βασίζεται στον ιστορικό σεισμό του 1222, μεγέθους 7,5 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πάφου και προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8–10 Φεβρουαρίου 2027, θα δεξαχθεί στην Κύπρο η ευρωπαϊκή άσκηση μεγάλης κλίμακας DEMONAX, με σενάριο την αντιμετώπιση ισχυρού σεισμού. Θα συμμετάσχουν ομάδες ανταπόκρισης από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Μαυροβούνιο και την Ιταλία, ενώ, με βάση το σενάριο, θα ζητηθεί βοήθεια από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην εκδήλωση ενός σεισμού μεγάλης κλίμακας.