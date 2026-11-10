Σε ενεργοποίηση του εθνικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY-ALERT, προχωρά σήμερα, μεταξύ των ωρών 11:00 και 15:00, η Πολιτική Άμυνα. Η αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα θα γίνει στο πλαίσιο της άσκησης Μεσογείου για τσουνάμι NEAMWave26, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι της UNESCO.
Αν λάβετε σήμερα μήνυμα από το CY-ALERT, μην ανησυχήσετε - Πρόκειται για άσκηση
Δοκιμαστική άσκηση της Πολιτικής Άμυνας με περισσότερες από μία ειδοποιήσεις για τσουνάμι
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δύναμης, θα αποσταλούν περισσότερες από μία ειδοποιήσεις μέσω του καναλιού άσκησης/δοκιμής, σε κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές που καλύπτει η άσκηση και έχουν ενεργοποιημένη τη λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων.
Πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες, διευκρινίζει η Πολιτική Άμυνα.
Η άσκηση, προσθέτει, συμβάλλει στον έλεγχο των διαδικασιών έγκαιρης προειδοποίησης και στην ενίσχυση της ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, το σενάριο της άσκησης για την Κύπρο βασίζεται στον ιστορικό σεισμό του 1222, μεγέθους 7,5 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πάφου και προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι.
Υπενθυμίζεται ότι στις 8–10 Φεβρουαρίου 2027, θα δεξαχθεί στην Κύπρο η ευρωπαϊκή άσκηση μεγάλης κλίμακας DEMONAX, με σενάριο την αντιμετώπιση ισχυρού σεισμού. Θα συμμετάσχουν ομάδες ανταπόκρισης από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Μαυροβούνιο και την Ιταλία, ενώ, με βάση το σενάριο, θα ζητηθεί βοήθεια από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Κύπρου να προετοιμάζεται και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην εκδήλωση ενός σεισμού μεγάλης κλίμακας.
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