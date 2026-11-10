Στεφάνου: «Δεν παίζει κανένα όνομα και παίζουν όλα» για τις Προεδρικές, έχει ήδη πρόσωπο στο μυαλό του για το 2028 - Δεν αποκλείει ούτε δική του υποψηφιότητα

Μιλώντας στην εκπομπή «Bras De Fer» του Alpha Κύπρου, με την Αιμιλία Κενεβέζου, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, στα πρόσωπα που βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση και στις πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες επιδιώκει συνεργασία το ΑΚΕΛ.

«Έχω στο μυαλό μου πρόσωπο» – Τι είπε για Γιασεμίδη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι έχει υπόψη του συγκεκριμένο πρόσωπο που θα μπορούσε να τεθεί προς συζήτηση στα συλλογικά όργανα του κόμματος, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προτεραιότητα αποτελεί η συμφωνία σε βασικές πολιτικές θέσεις και ακολούθως η επιλογή του προσώπου που θα εκφράσει την κοινή προσπάθεια.

Όπως εξήγησε, ο υποψήφιος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Θα πρέπει, όμως, να διαθέτει αξιοπιστία, συνέπεια στις θέσεις του και ικανότητα διαχείρισης σημαντικών ζητημάτων.

Ερωτηθείς ειδικότερα για τον οικονομολόγο Τάσο Γιασεμίδη, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τις διεργασίες για το 2028, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «δεν παίζει κανένα όνομα και παίζουν όλα».

Αντίστοιχα, για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο είχε στηρίξει το ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές του 2023, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται από τη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προκρίνεται.

Δεν αποκλείει ούτε δική του υποψηφιότητα

Ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΑΚΕΛ είναι να τερματιστεί η περίοδος παραμονής του στην αντιπολίτευση.

«Θα είναι το τέλος των δεκατριών χρόνων αντιπολίτευσης και πλέον θα είμαστε κυβέρνηση», ανέφερε, περιγράφοντας την επιδίωξη του κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να είναι ο ίδιος υποψήφιος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

«Δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πρέπει να είμαι εγώ υποψήφιος. Φιλοδοξία μου είναι να αλλάξουμε τα πράγματα το 2028», σημείωσε.

Επαφές με Άλμα, Βολτ, Οικολόγους και Άμεση Δημοκρατία

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, οι επαφές με άλλες πολιτικές δυνάμεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Κατονόμασε το Άλμα, το Βολτ, τους Οικολόγους και την Άμεση Δημοκρατία, ενώ ανέφερε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξεταστούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Για το ΔΗΚΟ, διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με κόμμα που συμμετέχει στη σημερινή διακυβέρνηση, όταν ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πείθει ως αντιπολίτευση, καθώς, κατά την εκτίμησή του, βρισκόταν «στη βάρκα της κυβέρνησης».

Τι αποκάλυψε για τον Παμπορίδη

Αναφερόμενος στις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2023, ο κ. Στεφάνου διευκρίνισε ότι το όνομα του πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το ΑΚΕΛ.

Όπως εξήγησε, το όνομά του τέθηκε σε συζητήσεις με το ΔΗΚΟ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εκείνη την περίοδο.

«Εμείς δεν θα μπορούσαμε να τον συζητήσουμε, λόγω του ότι ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα δυσκόλευε την προσπάθεια του ΑΚΕΛ να πείσει ότι επιδιώκει πολιτική αλλαγή.

«Απροβίβαστο» στον Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Στέφανος Στεφάνου για τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό.

Όταν κλήθηκε να βαθμολογήσει την επίδοση του Νίκου Χριστοδουλίδη, του έβαλε «απροβίβαστο», υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να πείσει τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών πως επιδιώκει ουσιαστικά λύση.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την κυβερνητική παρουσίαση της ανταπόκρισης του Αντόνιο Γκουτέρες στις 19 προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημείωσε ότι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία κινητικότητας, αλλά δεν υποκαθιστούν την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Επανέλαβε, επίσης, τη θέση του ΑΚΕΛ για διαφύλαξη των συγκλίσεων και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, ενώ κατηγόρησε τον Πρόεδρο για μεταβολές στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναφορικά με βασικές πτυχές του Κυπριακού.

Αιχμές για τη Νομική Υπηρεσία και το κράτος δικαίου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι οι θεσμοί στην Κύπρο έχουν υποστεί σοβαρή απαξίωση, ασκώντας κριτική στην εκτελεστική εξουσία και στη Νομική Υπηρεσία.

Ισχυρίστηκε ότι η τελευταία δεν λειτουργεί με την απαιτούμενη ανεξαρτησία, ενώ επανέλαβε τη θέση του κόμματος για παραίτηση της ηγεσίας της.

Ειδική αναφορά έκανε στην υπόθεση του μαύρου βαν, επικρίνοντας την επίκληση του δημόσιου συμφέροντος χωρίς, όπως υποστήριξε, επαρκή αιτιολόγηση.

«Δεν αρκούν οι αναβαθμίσεις»

Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Στεφάνου αναγνώρισε τις θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας και τους ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτοί οι δείκτες δεν αποτυπώνουν πλήρως τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.

Κατά τον ίδιο, οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, ενώ τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.

Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα πρόσθετα κρατικά έσοδα που συνδέονται με την ακρίβεια ανέρχονται σε 260 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα μέτρα στήριξης περιορίζονται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Άσκησε, επίσης, κριτική στα στεγαστικά σχέδια, υποστηρίζοντας ότι δεν προσφέρουν επαρκείς λύσεις, ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια.

Τι είπε για τη συνταξιοδότησή του

Ο Στέφανος Στεφάνου αναφέρθηκε και στο προσωπικό πολιτικό του μέλλον, δηλώνοντας ότι σχεδιάζει να συνταξιοδοτηθεί από τον επαγγελματικό στίβο σε περίπου τριάμισι χρόνια.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, κατά πόσον αυτό θα σημάνει και αποχώρηση από την ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποτυχίας στις προεδρικές εκλογές του 2028, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις στο κόμμα λαμβάνονται συλλογικά και ότι η παραίτηση δεν αποτελεί κατ' ανάγκην απάντηση στα προβλήματα.