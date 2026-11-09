Για τα πανηγύρια!

Λουκουμάδες, σιάμισιη, κούπες, πορικά, σεντόνια, σιουσιούκκος, τσαμαρέλα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς μέσα στο κέντρο της Λεμεσού με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Νεκταρίου. Ο Δήμος Λεμεσού δεν έδωσε άδεια και άρα ούτε η Αστυνομία συναίνεσε, όμως το πανηγύρι εδώ και τρεις μέρες γίνεται κανονικά. Μη δοκιμάσετε να ρωτήσετε ποιου είναι ευθύνη, θα φταίξετε εσείς στο τέλος. Η Αστυνομία στο Δήμο και το ανάποδο. Όλα αυτά χωρίς ένα τροχονόμο στην περιοχή, ούτε καν μια ένδειξη να σου πει που να πας και χιλιάδες απελπισμένοι να απορούν να είναι στη Λεμεσό ή αν γίνονται γυρίσματα για κάποια επιθεώρηση. Σε μια πόλη που υποφέρει με το κυκλοφοριακό, η εκκλησιαστική επιτροπή αποφάσισε να μας κάνει όλους να κατεβάσουμε θεούς και δαίμονες, κλείνοντας για τρεις μέρες μία κεντρική αρτηρία της πόλης στην οδό Πλάτωνος (προέκταση Κωστή Παλαμά).