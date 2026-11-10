Βραδιά πολιτισμού με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από τη Γεωργία και την Κύπρο στην Πάφο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου η εκδήλωση με τίτλο «Georgian Dance Evening» διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γεωργιανής Κοινότητας στην Πάφο και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον πλούτο της γεωργιανής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη σκηνή του Μαρκιδείου βρέθηκαν τα γεωργιανά χορευτικά συγκροτήματα ILIΕLI και IRAO, τα οποία ταξίδεψαν από τη Γεωργία στην Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα παραδοσιακών χορών. Στην παράσταση συμμετείχε επίσης το γεωργιανό χορευτικό συγκρότημα IMEDI από τη Λευκωσία, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χορού και χορογράφου Ταμάρ Γκελασβίλι (Tamar Gelashvili).

Με εντυπωσιακές κινήσεις, δυναμικές χορογραφίες, παραδοσιακές φορεσιές και αυθεντικούς μουσικούς ρυθμούς, οι χορευτές μετέφεραν στη σκηνή την ιστορία, τα ήθη και τις παραδόσεις της Γεωργίας, κερδίζοντας το ενδιαφέρον και το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η ασκούσα καθήκοντα Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο, κα Μαρίνα Ναρετσασβίλι.

Τον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευκλείδης Αμβροσιάδης. Παρόντες ήταν επίσης ο πατέρας Ζαχαρίας, μέλη της γεωργιανής κοινότητας και φίλοι του γεωργιανού πολιτισμού. Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή των χορογράφων που συνόδευσαν την προσπάθεια των συγκροτημάτων από τη Γεωργία. Από το συγκρότημα ILIELI οι Εκατερίνε Χοσρουασβίλι και Καχαμπέρι Ενούκιτζε, ενώ από το IRAO οι Γκβάντσα Μαρκοϊσβίλι και Ούτσα Εζιεσβίλι, συνέβαλαν με τη δουλειά τους στην ανάδειξη και διατήρηση της παραδοσιακής χορευτικής τέχνης της χώρας τους.

Η βραδιά αποτέλεσε μια ουσιαστική συνάντηση δύο πολιτισμών, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική και ο χορός αποτελούν κοινή γλώσσα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των λαών. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημαντική παρουσία και δράση της γεωργιανής κοινότητας στην Κύπρο, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική της ταυτότητα.

Ο Δήμος Πάφου, μέσα από τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και στην ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράστηκαν προς την εκπρόσωπο της Γεωργιανής Κοινότητας στην Πάφο, κα Μάκα Μαϊσουράτζε, για την καθοριστική συμβολή της στον συντονισμό, την οργάνωση και την επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η βραδιά απέδειξε πως η παράδοση δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά που ενώνει ανθρώπους και λαούς καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πάφου.