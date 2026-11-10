Οι κάλπες αλλάζουν τις ισορροπίες στις ΗΠΑ

Αντίστοιχα, ούτε τα διάφορα που λέγονται περί «πρώτης φοράς» για το ένα ή το άλλο ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων δεν είναι τόσο καινοφανή όσο αφήνονται να εννοηθεί ότι είναι. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν «πρώτες φορές» ή «ιστορικές στιγμές», αφού αυτό επιτάσσει η όποια εξέλιξη της πολιτικής κοινωνίας που συνήθως αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα. Ούτε είναι η πρώτη φορά, και σίγουρα ούτε και η τελευταία που κάποια ιδεολογική απόχρωση στους Ρεπουμπλικανούς και στους Δημοκρατικούς επικράτησε ως κυρίαρχη αφηγηματική και πολιτική κατεύθυνση. Αυτό, επίσης, συνέβαινε και στο παρελθόν και θα ξανασυμβεί και στο μέλλον.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να «μετρήσουμε» πόσες γυναίκες και πόσοι Αφροαμερικανοί ανήλθαν στο υψηλότερο εκτελεστικό δώμα των πολιτειών τους ή αν ο τάδε ή ο δείνα πολιτικός της οποιασδήποτε κοινωνικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής ή άλλης διαστρωμάτωσης και προσανατολισμού πέτυχε την εκλογή του στη Γερουσία ή στη Βουλή και στο κυβερνητικό μέγαρο της όποιας πολιτείας που ήταν παραδοσιακά συντηρητική ή όχι. Όσο σημαντικά και ενδιαφέροντα και αν είναι όλα αυτά, δεν αρκούν για να κριθούν ως σχάσεις του κλασικού πολιτικού κύκλου που ακολουθείται δια μέσου των ιστορικών πολιτικοϊδεολογικών και εκλογικών περιόδων που πάντοτε αντανακλούν, για να το επαναλάβουμε, τα όσα επισυμβαίνουν την αντίστοιχη χρονική περίοδο σε μια χώρα και διεθνώς.

Με άλλα λόγια, η ουσία του εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι η άνοδος του Δημοκρατικού Κόμματος, ούτε η παρουσιαζόμενη αποτυχία του MAGA και η ήττα του Αμερικανού Προέδρου. Η ουσία κρύβεται στο μήνυμα που εξέπεμψε η περασμένη Τρίτη, που δεν είναι άλλο από τη δυναμική -αν όχι και απεγνωσμένη- αναζήτηση στίγματος και κατεύθυνσης σε μια περίοδο έντονης αμφιταλάντευσης διεθνώς. Και, δυστυχώς, αυτή η αμφιταλάντευση δεν τερματίζεται επειδή είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Όχι μόνο δεν τερματίζεται, αλλά, αντίθετα, ο κίνδυνος να ενταθεί και να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε κατάσταση πρακτικής ακυβερνησίας υποχρέωσε ακόμα και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο να κρατήσει χαμηλότερους, από αυτούς με τους οποίους τον έχουμε συνηθίσει, τόνους. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί, παρά το γενικό πρόσταγμα σύγκρουσης, μάλλον θα περάσουν τους επόμενους δώδεκα μήνες κυρίως αναζητώντας ηγέτη ικανό να τους οδηγήσει στη διακυβέρνηση της χώρας. Κάτι που ασφαλώς θα προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, που με τη σειρά τους θα αναζητήσουν τον διάδοχο του κ. Τραμπ. Αυτή η συνθήκη προδιαγράφει μια περίοδο επαυξημένης εσωστρέφειας, πολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών και έντονης πολιτικής διαμάχης. Συνθήκη, που και πάλι, δεν είναι ούτε πρωτάκουστη αλλά ούτε και πρωτόγνωρη στην πολιτική διαδικασία μιας δημοκρατίας και δη της αμερικανικής.

Αν στα πιο πάνω συμπεριλάβουμε και την ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση που παρατηρείται να επισυμβαίνει εντός και των δυο πολιτικών χώρων εδώ και τριάντα χρόνια, τότε το συμπέρασμα για το ποια Αμερική μας επιφυλάσσει το μεσοπρόθεσμο μέλλον, καθίσταται ζήτημα διαχείρισης. Διαχείρισης τής υπό κατασκευή δομής του διεθνούς συστήματος γενικότερα και ειδικότερα του ευρωατλαντικού, που μας αφορά άμεσα, αφού εκεί ανήκουμε και σε αυτό επενδύουμε το μέλλον μας, ως πλουραλιστική δημοκρατία και ανοικτή οικονομία. Εκτός και αν κάποιοι θα μας ήθελαν να αναζητήσουμε άλλες επιλογές…