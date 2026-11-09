Ποιος ελέγχει τον ανταγωνισμό στο ΓεΣΥ;

Στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έβαλε στο μικροσκόπιο την αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, εξετάζοντας τις τιμολογιακές πρακτικές και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Στην Κύπρο, έξι και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, μια αντίστοιχη έρευνα όχι μόνο θα είχε ενδιαφέρον, αλλά θα ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από τον ΟΑΥ δεν είναι κατ' ανάγκην ίδιες, ζήτημα που είχε απασχολήσει στο παρελθόν και την Ελεγκτική Υπηρεσία. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά παρατυπία, αλλά καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διαφάνειας και ελέγχου. Το ΓεΣΥ διαχειρίζεται εκατομμύρια. Δεν αρκεί, λοιπόν, να διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.