Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης άφησε να εννοηθεί ότι οδεύει προς νέα υποψηφιότητα για τις Προεδρικές του 2028, θέτοντας όμως ως όρο να υπάρχουν πραγματικές πιθανότητες νίκης. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο πρώην διαπραγματευτής είπε ότι η πλάστιγγα γέρνει περισσότερο προς την ανακοίνωση πρόθεσης, υπό την αίρεση ότι η δυναμική που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει γύρω από το όνομά του θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί. Ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει μια συμβολική κάθοδος.
Θα κατέλθει εν τέλει ως υποψήφιος πρόεδρος ο Μαυρογιάννης;
Το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακοινώσει λίγο πριν ή μετά τις Γιορτές για να κρατήσει την άκρως ανταγωνιστική δυναμική που φαίνεται να έχει, όπως έδειξε την Τετάρτη και η δημοσκόπηση του Alpha. Αν το ΑΚΕΛ τον στηρίξει στη συνέχεια όλα καλά. Αν όχι, αναλόγως των δημοσκοπήσεων, θα αποφασίσει αν αξίζει να δώσει τη μάχη μόνος ή όχι. Η σχέση με το ΑΚΕΛ δεν νομίζουμε ότι θα χαλάσει. Αν, π.χ., το κόμμα αποφασίσει να κατέβει με τον Στέφανο ή τον Χρήστο Στυλιανίδη πιστεύουμε ότι ο Ανδρέας θα είναι δίπλα τους. Αν επιλέξει κάποιο νεότερο ή άγνωστο, τότε το ΑΚΕΛ σίγουρα θα βρει κόσμο να τον πλαισιώσει.
ΘΟΥΚΗΣ
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