Θα κατέλθει εν τέλει ως υποψήφιος πρόεδρος ο Μαυρογιάννης;

Το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακοινώσει λίγο πριν ή μετά τις Γιορτές για να κρατήσει την άκρως ανταγωνιστική δυναμική που φαίνεται να έχει, όπως έδειξε την Τετάρτη και η δημοσκόπηση του Alpha. Αν το ΑΚΕΛ τον στηρίξει στη συνέχεια όλα καλά. Αν όχι, αναλόγως των δημοσκοπήσεων, θα αποφασίσει αν αξίζει να δώσει τη μάχη μόνος ή όχι. Η σχέση με το ΑΚΕΛ δεν νομίζουμε ότι θα χαλάσει. Αν, π.χ., το κόμμα αποφασίσει να κατέβει με τον Στέφανο ή τον Χρήστο Στυλιανίδη πιστεύουμε ότι ο Ανδρέας θα είναι δίπλα τους. Αν επιλέξει κάποιο νεότερο ή άγνωστο, τότε το ΑΚΕΛ σίγουρα θα βρει κόσμο να τον πλαισιώσει.

ΘΟΥΚΗΣ