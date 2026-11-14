Η γοητεία να είσαι μέρος της εξουσίας

Στο ΔΗΚΟ πλέον δεν το κρύβουν ότι προκειμένου να μείνουν στο καθεστώς της εξουσίας είναι έτοιμοι να πάνε ψυχή τε και σώματι σε πλήρη ταύτιση με το ΕΛΑΜ, υπό τη σκέπη του Χριστοδουλίδη. Μπορεί στην αρχή να είχαν ορισμένοι διλήμματα από την εικόνα που θα παρουσιάσει ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται έχει και «συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή όπως λένε στο ΑΚΕΛ», ωστόσο στη θέα της εξουσίας φαίνεται πως αυτό το δήθεν λεγόμενο κεντρώο κόμμα δεν έχει συστολές.