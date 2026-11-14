Στο ΔΗΚΟ πλέον δεν το κρύβουν ότι προκειμένου να μείνουν στο καθεστώς της εξουσίας είναι έτοιμοι να πάνε ψυχή τε και σώματι σε πλήρη ταύτιση με το ΕΛΑΜ, υπό τη σκέπη του Χριστοδουλίδη. Μπορεί στην αρχή να είχαν ορισμένοι διλήμματα από την εικόνα που θα παρουσιάσει ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται έχει και «συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή όπως λένε στο ΑΚΕΛ», ωστόσο στη θέα της εξουσίας φαίνεται πως αυτό το δήθεν λεγόμενο κεντρώο κόμμα δεν έχει συστολές.
Η γοητεία να είσαι μέρος της εξουσίας
Τώρα αν υπάρχουν και κάποια στελέχη του που ίσως αντιδράσουν από την επί του παρόντος τάση για επίσημη ταύτιση με το ΕΛΑΜ, δεν το αποκλείουμε. Εκείνο που δεν αποκλείουμε είναι πως ένα τέτοιο κόμμα αν διαπιστώσει ότι τον βολεύει να παραμείνει στο άρμα της εξουσίας δεν θα διστάσει με τίποτε να το κάνει. Αυτό ήταν και αυτό είναι το ΔΗΚΟ!
ΧΡγ
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