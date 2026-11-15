ASEAN: Με φόντο την αυξανόμενη ένταση με την Κίνα και την ενεργειακή κρίση η σύνοδος στη Μανίλα – Παρουσία Τραμπ και αμυντική συμφωνία Φιλιππίνων–Αυστραλίας

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων την Τρίτη, την ημέρα ολοκλήρωσης της συνόδου. Τότε έχει προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, συνάντησή του με τους υπόλοιπους ηγέτες της Quad, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Η Quad δημιουργήθηκε με στόχο να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας στην περιοχή. Η συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής στη Σεντζέν της Κίνας, μεταξύ του Τραμπ, του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν οι έντεκα χώρες-μέλη της ASEAN αναμένεται να λάβει μέρος και ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι Φιλιππίνες και η Αυστραλία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, καθώς ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία της Κίνας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ανέφερε ότι η συμφωνία «θα εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών μας δυνάμεων και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για συνεργασία στην υπηρεσία της περιφερειακής ασφάλειας».

Σχεδόν 20.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στη Μανίλα για τη σύνοδο. Την Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πορεία κατά του Τραμπ.

Η διαμαρτυρία στρέφεται κυρίως κατά του αμερικανικού προγράμματος «Pax Silica», πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας στην προμήθεια ημιαγωγών και σπανίων γαιών. Το εμβληματικό έργο του προγράμματος, μια βιομηχανική εγκατάσταση έκτασης 16.200 στρεμμάτων βόρεια της Μανίλας, απειλεί να εκτοπίσει οικογένειες ιθαγενών.

Εκκρεμή ζητήματα

Οι συναντήσεις άρχισαν από χθες, Σάββατο, με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για μια ευρεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Φιλιππίνες.

Οι συζητήσεις των ηγετών της ASEAN αναμένεται να καλύψουν και ζητήματα όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι πυρκαγιές στην Ινδονησία, καθώς και στρατηγικές διαμοιρασμού καυσίμων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, δύο ζητήματα που επηρεάζουν εδώ και χρόνια τις σχέσεις των κρατών της περιοχής —ο «κώδικας συμπεριφοράς» στη Νότια Σινική Θάλασσα και οι σχέσεις με τη Μιανμάρ— φαίνεται ότι θα παραπεμφθούν στην επόμενη σύνοδο της ASEAN, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2027 στη Σιγκαπούρη.

Η Μιανμάρ έχει αποκλειστεί από τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις της ASEAN μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021. Η Ταϊλάνδη πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα να συμμετάσχει στις συναντήσεις ο νέος επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών της Μιανμάρ, όμως η Μανίλα ανέφερε ότι μέχρι χθες «δεν είχαν σημειωθεί πρόοδοι» στο ζήτημα.

Έχουν μειωθεί και οι πιθανότητες να συμφωνήσουν οι χώρες της ASEAN και η Κίνα, εντός του τρέχοντος έτους, σε έναν «κώδικα συμπεριφοράς» για τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Διπλωμάτης χώρας της περιοχής, ο οποίος συμμετέχει στις προετοιμασίες της συνόδου κορυφής, δήλωσε στο AFP ότι δεν αναμένεται να επιτευχθεί τέτοια συμφωνία στη Μανίλα.

Το Πεκίνο διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, παρά την αντίθετη απόφαση της διεθνούς δικαιοσύνης. Στην περιοχή έχουν σημειωθεί πολλαπλά περιστατικά μεταξύ των ακτοφυλακών της Κίνας και των Φιλιππίνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ