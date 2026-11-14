Με τον Γρίβα στην πλάτη!

Ιστορική, άραγε, άγνοια από τους νεαρούς που τον «ανέβασαν» χθες στους πλάτες τους; Κάθε άλλο! Απλά άλλη μία απόδειξη, ότι ο φασισμός, η Ακροδεξιά και ο αρρωστημένος εθνικισμός σηκώνουν δυστυχώς και πάλι κεφάλι στην Κύπρο.

Μαυροφορεμένοι (στο χρώμα κατατεθέν των ανά τον κόσμο φασιστών) νεαροί του ΕΛΑΜ και της ΕΦΕΝ βγήκαν, μας είπαν, χθες στους δρόμους για να καταδικάσουν τάχατες την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Και την «καταδίκασαν» φορώντας μπλούζες που έφεραν τη φωτογραφία του Γρίβα, του ανθρώπου που με την εγκληματική και προδοτική δράση του υπέσκαψε τα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας, έμπασε στην Κύπρο τον Τούρκο εισβολέα, έφερε την κατοχή της και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί το ψευδοκράτος.

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