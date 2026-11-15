Μερικοί εξεπλάγησαν για το Πολυχρόνιον που ακούστηκε για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Βατοπέδι

Η λέξη προέρχεται από το «πολλά χρόνια» και εκφράζει την ευχή να χαρίζει ο Θεός στο τιμώμενο πρόσωπο μακροζωία, υγεία και ευλογημένη διακονία. Γιατί ο ηγούμενος Εφραίμ του Βατοπεδίου επέλεξε το Πολυχρόνιον για τον ευσεβέστατο κύριον κύριον Νικόλαο, όπως αποκλήθηκε, με τον δικό μας να κύπτει τον αυχένα με σεμνότητα κάτω από τους θόλους της εκκλησίας που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου;

Ο Εφραίμ το έκανε διότι είναι μέγας βυζαντινιστής, τουτέστιν mega-γλύφτης κάθε αρχής και εξουσίας, με το αζημίωτο. Μπορεί κάτι να έχει ζητήσει, κάτι να έχει πάρει, αν και μόνον από την περιφορά της αγίας ζώνης στην Κύπρο, επέστρεψε στο μοναστήρι του με μερικά εκατομμύρια.

ΘΟΥΚΗΣ