Η Αστυνομία συνέλαβε 55χρονο στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων εμπρησμού οχημάτων, οι οποίες διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας.
Συνελήφθη 55χρονος για δύο εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα
Η Αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις εμπρησμού οχημάτων, που διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας.
Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι ο 55χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.
Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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