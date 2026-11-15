Συνελήφθη 55χρονος για δύο εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι ο 55χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ