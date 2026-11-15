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Αστυνομικό

Συνελήφθη 55χρονος για δύο εμπρησμούς οχημάτων στη Λάρνακα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αστυνομία διερευνά δύο υποθέσεις εμπρησμού οχημάτων, που διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας.

Η Αστυνομία συνέλαβε 55χρονο στο πλαίσιο διερεύνησης δύο υποθέσεων εμπρησμού οχημάτων, οι οποίες διαπράχθηκαν την 1η και τη 12η Νοεμβρίου στην επαρχία Λάρνακας.

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι ο 55χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή ενώπιον Δικαστηρίου, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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