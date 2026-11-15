Κάποιοι ανόητοι φούρποι πήγαν να αμαυρώσουν την ιστορία του ΑΠΟΕΛ στέλνοντας τη φανέλα της ομάδας στους εορτασμούς για τα 100χρονα στον πρώην έγκλειστο των φυλακών Ηλία Κασιδιάρη. Μιλάμε για τον φασίστα που ξυλοκόπησε γυναίκα πολιτικό σε ζωντανή μετάδοση, μιλάμε για έναν από τους μπράβους του Μιχαλολιάκου, μιλάμε για έναν μικρόνοα φανατικό που βλέπει όσους δεν συμφωνούν μαζί του ως προδότες. Έγραψε μετά την αποστολή της φανέλας του ΑΠΟΕΛ την οποία φόρεσε και με την οποία πόζαρε ο Κασιδιάρης: «Χιλιάδες θετικά σχόλια αλλά και κάποιες κραυγές μίσους από κομμουνιστές και φιλελεύθερους (δηλαδή από φιλότουρκους και οπαδούς του ανθελληνικού σχεδίου Ανάν) προκάλεσε η φωτό μου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Τους απαντώ θεσμικά με μία δήλωση του Νότη Σφακιανάκη. Ζήτω η Ένωσις!».
Κάποιοι ανόητοι φούρποι αμαύρωσαν την ιστορία του ΑΠΟΕΛ στέλνοντας τη φανέλα του στον πρώην έγκλειστο των φυλακών Κασιδιάρη
Η λέξη κασιδιάρης προέρχεται από τη λέξη «κασίδα» (μια παλαιότερη, λαϊκή ονομασία για τη μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής ή την τριχόπτωση) και χρησιμοποιείται κυρίως στη λαϊκή και καθομιλουμένη γλώσσα. Ανάλογα με τα συμφραζόμενα, έχει τις εξής σημασίες: Κυριολεκτική σημασία: Αυτός που έχει χάσει τα μαλλιά του (ο φαλακρός) ή αυτός που πάσχει από δερματική πάθηση στο κεφάλι (κασίδα) με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τρίχες του. Υβριστική/μειωτική σημασία: Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν συχνά ως πείραγμα ή προσβολή για ανθρώπους που είχαν φαλάκρα, καθώς και για καχεκτικά ή άρρωστα ζώα με ξεφτισμένο τρίχωμα.
ΘΟΥΚΗΣ
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