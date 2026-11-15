Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής των δυνάμεών της στη Ράφα, σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα. Σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο 53χρονος είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.
Χαμάς: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο διοικητής των δυνάμεών της στη Ράφα – Συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023
Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανακοίνωσαν ότι ο Σαμίρ Αμπού Γιούνις, διοικητής των δυνάμεών τους στη Ράφα, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα. Οι IDF είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι σκότωσαν διοικητή της Χαμάς.
Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει ότι σκότωσαν διοικητή του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δώσουν το όνομά του.
Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Μαουάσι της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο Αμπού Γιούνις και τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.
Η Χαμάς ανέφερε ότι ο Αμπού Γιούνις, γνωστός και ως Αμπού Μαχμούντ, εντάχθηκε στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης το 1991. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε αναλάβει ηγετικούς επιχειρησιακούς ρόλους στη Ράφα προτού γίνει διοικητής της τοπικής ταξιαρχίας. Η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής στη Χαν Γιούνις.
Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.
Σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Τα στοιχεία του υπουργείου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.
Για την ίδια περίοδο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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