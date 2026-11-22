Και βλέπεις ξαφνικά στα ψιλά γράμματα την είδηση πως ένας Κύπριος κωμικός βρέθηκε στη Βαρκελώνη, όχι περιμένοντας να του ανοίξουν την πόρτα αλλά χτυπώντας την ο ίδιος. Ο Γιώργος Κυριάκου υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στο Fringe Festival, επιλέχθηκε και βρέθηκε να παρουσιάζει δύο δικά του solo shows στα Αγγλικά. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, αφού τον επέλεξαν ως featuring comedian σε άλλες τρεις παραστάσεις, μία εκ των οποίων ήταν το Best of Festival Spotlight Show. Φυσικά το ενδιαφέρον δεν είναι οι εμφανίσεις του αλλά το γεγονός πως ένας ανεξάρτητος Κύπριος καλλιτέχνης βρέθηκε σε μια ξένη σκηνή μεταφέροντας μαζί του και την κυπριακή ταυτότητα. Μέσα από την κωμωδία μιλά για τον τόπο, τους ανθρώπους του, τις συνήθειες, τις ιδιοτροπίες και όσα μας κάνουν αυτό που είμαστε. Και ενώ θα μπορούσε να πιάσει ένα εύκολο, θεωρητικά, θέμα, να μιλήσει για το αστείο της μπανανόφλουδας, ο τύπος επέλεξε να μιλήσει για την Κύπρο, καταγράφοντας εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που αναγνωρίζουμε αμέσως μεταξύ μας, επέλεξε να μεταφέρει σε ένα κοινό εκτός Κύπρου κάτι από τον χαρακτήρα αυτού του τόπου.

Σκεφτείτε λοιπόν τους Κυπρίους που η μοίρα (ή η επιλογή) τούς έστειλε στο εξωτερικό, να βρεθούν ξαφνικά να ακούν κάποιον να περιγράφει τον τόπο τους, να αναγνωρίζουν ατάκες, συμπεριφορές, μικρές καθημερινές παραξενιές που δύσκολα εξηγούνται σε κάποιον που δεν μεγάλωσε εδώ. Ή ακόμη και τους υπόλοιπους που βρέθηκαν εκεί τυχαία ή όχι, να ακούν έναν stand up comedian να συζητάει για μια χώρα που ίσως να μην ξέρουν πού βρίσκεται στον χάρτη και να έχουν έτσι μια αλλιώτικη γνωριμία με την Κύπρο. Ε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που εσύ εκείνη την ώρα σκέφτηκες πως έκραξες, θέλησες να κλείσεις τα social media, να σπάσεις την τηλεόραση, δεν υπάρχουν ευτυχώς μόνο αυτοί οι τύποι που σε κάνουν να ντρέπεσαι, πολιτικοί, πατριδοκάπηλοι, δήθεν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι συμπατριώτες σου που κάνουν κάτι για τον τόπο τους γιατί τον αγαπούν πραγματικά.