Ο κ. Κόστα χαρακτήρισε το κείμενο ως μια ρεαλιστική βάση διαπραγμάτευσης που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη χρηματοδότηση νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων και στη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Όπως ανέφερε, η πρόταση διαμορφώθηκε μετά από εκτεταμένες επαφές με όλα τα κράτη-μέλη, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του 2026.

Παρά τη νέα πρόταση, οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών παραμένουν έντονες. Η Γερμανία και η Ολλανδία, επικεφαλής των λεγόμενων «φειδωλών» κρατών, εξακολουθούν να ζητούν σημαντικότερες περικοπές ώστε να περιοριστεί η αύξηση των εθνικών εισφορών. Από την άλλη πλευρά, πολλές χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης επιμένουν στη διατήρηση ισχυρών πόρων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής.

Η αναθεωρημένη πρόταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης. Τα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα αυξάνονται κατά 120% σε σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό, ενώ οι δαπάνες για την άμυνα ενισχύονται κατά 232%. Παράλληλα, διπλασιάζονται οι πόροι για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των εξωτερικών συνόρων, ενώ η χρηματοδότηση που αφορά τη διεθνή παρουσία της ΕΕ αυξάνεται κατά 23%.

Ο Αντόνιο Κόστα διαβεβαίωσε ότι η γεωργία και η συνοχή παραμένουν στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού, καθώς το ταμείο που θα τις χρηματοδοτεί εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερα ενισχυμένα εμφανίζονται επίσης τα προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, με αύξηση 57% για το Horizon Europe και 25% για το Erasmus. Παράλληλα, το 35% των δαπανών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προτείνεται να κατευθύνεται σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον.

Για πρώτη φορά ενσωματώνεται ειδική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση προσιτής στέγασης, με έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις στην αγορά κατοικίας. Επιπλέον, προβλέπεται το 14% των εθνικών και περιφερειακών πόρων να συμβάλλει στην υλοποίηση των κοινωνικών στόχων της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, η πρόταση προβλέπει οριακή αύξηση των εθνικών συνεισφορών, από 0,80% σε 0,82% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών-μελών. Για να περιοριστεί η δημοσιονομική επιβάρυνση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εισηγείται επίσης νέο φόρο 3% επί του κύκλου εργασιών μεγάλων ψηφιακών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία πέντε νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ, οι οποίες θα προέρχονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες, τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), τα μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα προϊόντα καπνού και το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων (ETS). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως.

Τέλος, η συζήτηση για τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης παραμένει ανοικτή, καθώς εξετάζονται τόσο η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων όσο και η αξιοποίηση εσόδων από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος.