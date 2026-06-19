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Αυτός ο καύσωνας δεν λέει να φύγει

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Κάτοικοι παραγκούπολης του Μουμπάι κοιμούνται στην παραλία Βερσόβα, αναζητώντας δροσιά από τον παρατεταμένο καύσωνα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για το Μουμπάι και άλλες περιοχές της Μαχαράστρα. Φωτογραφία: EPA/DIVYAKANT SOLANKI.

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