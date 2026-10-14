Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο; Η ανακάλυψη που μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία του θαλάσσιου εμπορίου [βίντεο]

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το BBC, το ναυάγιο εντοπίστηκε κοντά στο νησί Κέκοβα, στην επαρχία της Αττάλειας, σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 4.400 και 4.700 ετών, τοποθετώντας το στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, όταν στην Αίγυπτο ανεγείρονταν οι μεγάλες πυραμίδες.

Kekova açıklarında 4 bin 700 yıllık dünyanın en eski batığının izleri bulundu #kültürsanat https://t.co/uFwytoukUE https://t.co/veTLbB4FGu — Patronlar Dünyası (@patronlar) October 14, 2026

Παρότι το ξύλινο σκαρί δεν διασώθηκε, στον βυθό βρέθηκαν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία και τρεις μεγάλες πέτρινες άγκυρες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πλοίο είχε μήκος περίπου δέκα μέτρα και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ περιοχών της ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάσταση διατήρησης ορισμένων αγγείων, καθώς στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες άγνωστης μέχρι στιγμής ουσίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπολείμματα ελαιολάδου, κρασιού ή φυτικών ρητινών, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τα αγγεία να είχαν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για διαφορετικά προϊόντα.

Mavi Vatan’da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Kekova’da yürüttüğümüz su altı kazılarında çıkarılan, 4.700 yıl öncesine uzanan amforalar, Anadolu kıyılarının deniz ticaretindeki köklü geçmişine ışık tutuyor. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen bu kaplar, Doğu Akdeniz’deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin önemli izlerini taşıyor. Kil analizleri, amforaların muhtemelen Ürdün Vadisi’ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor. Benzer örneklerin Mısır, Troya ve Girit’te de bulunması, farklı coğrafyaları deniz yoluyla birbirine bağlayan ticaret ağlarını anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Buluntular arasında, üzerinde dokuz farklı işaret ve gövdesinde iki delik bulunan bir amfora da dikkat çekiyor. Peynir ya da tereyağı yapımında yayık olarak kullanılmış olabileceği düşünülen bu kap, denizcilerin uzun yolculuklarda kendi yiyeceklerini üretmiş olabileceklerine dair ipuçları sunuyor. Anadolu’nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Kazıların bilimsel sorumluluğunu üstlenen Doç. Dr. Hakan Öniz’i ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 14, 2026

Ο καθηγητής Χακάν Ονίζ, από το Πανεπιστήμιο Ακντενίζ, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής, περιέγραψε το εύρημα ως μια πραγματική χρονοκάψουλα στον πυθμένα της θάλασσας.

Η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από τη μελέτη των κεραμικών, καθώς η απουσία ξύλινων υπολειμμάτων δεν επέτρεψε την εφαρμογή της μεθόδου του ραδιενεργού άνθρακα. Τα χαρακτηριστικά των αγγείων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με ευρήματα αντίστοιχης περιόδου από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό το πλοίο να κατευθυνόταν προς την Τροία ή την Κρήτη, μεταφέροντας προϊόντα που αποτελούσαν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των αρχαίων κοινωνιών.

Πέρα από την επιστημονική του αξία, το εύρημα αναδεικνύει και την ανθρώπινη διάσταση των θαλάσσιων ταξιδιών εκείνης της εποχής, όταν οι ναυτικοί αντιμετώπιζαν σημαντικούς κινδύνους και αρκετοί δεν επέστρεφαν ποτέ στον τόπο τους.

Antalya’nın Kekova Adası yakınlarında bulunan ve yaklaşık 4.400–4.700 yıl öncesine tarihlenen batık, Doğu Akdeniz’deki deniz ticaretine ışık tutuyor. ➡️ https://t.co/acs1AyiQr6 https://t.co/rsb87WVJL1 — euronews Türkçe (@euronews_tr) October 14, 2026

Τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν αναμένεται να παρουσιαστούν στο νέο Μουσείο Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας της Μεσογείου, στην Αττάλεια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η χρονολόγηση, το εύρημα θα ξεπεράσει σε ηλικία το ναυάγιο της Δοκού στον Αργοσαρωνικό, το οποίο χρονολογείται περίπου πριν από 4.200 χρόνια και θεωρούνταν μέχρι σήμερα το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο παγκοσμίως. Η ανακάλυψη δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα για την κατανόηση της ναυσιπλοΐας και των εμπορικών επαφών πριν από χιλιάδες χρόνια.