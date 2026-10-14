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Το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο; Η ανακάλυψη που μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία του θαλάσσιου εμπορίου [βίντεο]

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο καθηγητής Χακάν Ονίζ, από το Πανεπιστήμιο Ακντενίζ, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής, περιέγραψε το εύρημα ως μια πραγματική χρονοκάψουλα στον πυθμένα της θάλασσας.

Ένα ναυάγιο που παρέμεινε κρυμμένο στον βυθό της Μεσογείου για σχεδόν πέντε χιλιετίες φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τις εμπορικές δραστηριότητες των αρχαίων πολιτισμών. Η ανακάλυψη έγινε στα ανοιχτά της Τουρκίας και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, ενδέχεται να πρόκειται για το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το BBC, το ναυάγιο εντοπίστηκε κοντά στο νησί Κέκοβα, στην επαρχία της Αττάλειας, σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 4.400 και 4.700 ετών, τοποθετώντας το στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, όταν στην Αίγυπτο ανεγείρονταν οι μεγάλες πυραμίδες.

Παρότι το ξύλινο σκαρί δεν διασώθηκε, στον βυθό βρέθηκαν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία και τρεις μεγάλες πέτρινες άγκυρες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πλοίο είχε μήκος περίπου δέκα μέτρα και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ περιοχών της ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κατάσταση διατήρησης ορισμένων αγγείων, καθώς στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες άγνωστης μέχρι στιγμής ουσίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για υπολείμματα ελαιολάδου, κρασιού ή φυτικών ρητινών, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τα αγγεία να είχαν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για διαφορετικά προϊόντα.

Ο καθηγητής Χακάν Ονίζ, από το Πανεπιστήμιο Ακντενίζ, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής, περιέγραψε το εύρημα ως μια πραγματική χρονοκάψουλα στον πυθμένα της θάλασσας.

Η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από τη μελέτη των κεραμικών, καθώς η απουσία ξύλινων υπολειμμάτων δεν επέτρεψε την εφαρμογή της μεθόδου του ραδιενεργού άνθρακα. Τα χαρακτηριστικά των αγγείων παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με ευρήματα αντίστοιχης περιόδου από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πιθανό το πλοίο να κατευθυνόταν προς την Τροία ή την Κρήτη, μεταφέροντας προϊόντα που αποτελούσαν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των αρχαίων κοινωνιών.

Πέρα από την επιστημονική του αξία, το εύρημα αναδεικνύει και την ανθρώπινη διάσταση των θαλάσσιων ταξιδιών εκείνης της εποχής, όταν οι ναυτικοί αντιμετώπιζαν σημαντικούς κινδύνους και αρκετοί δεν επέστρεφαν ποτέ στον τόπο τους.

Τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν αναμένεται να παρουσιαστούν στο νέο Μουσείο Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας της Μεσογείου, στην Αττάλεια.

Εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά η χρονολόγηση, το εύρημα θα ξεπεράσει σε ηλικία το ναυάγιο της Δοκού στον Αργοσαρωνικό, το οποίο χρονολογείται περίπου πριν από 4.200 χρόνια και θεωρούνταν μέχρι σήμερα το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο παγκοσμίως. Η ανακάλυψη δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα για την κατανόηση της ναυσιπλοΐας και των εμπορικών επαφών πριν από χιλιάδες χρόνια.

#ΤΟΥΡΚΙΑ #ΒΙΝΤΕΟ

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