Η ελληνική ποπ κουλτούρα βρήκε τη θέση της στο Grand Theft Auto VI, καθώς το διάσημο ελληνικό τραγούδι της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, «Όλα αυτά που φοβάμαι» ακούγεται από το ραδιόφωνο αυτοκινήτου μέσα στο παιχνίδι και τα ελληνικά ΜΚΔ έσπευσαν να το καταγράψουν.
Το GTA 6 απέκτησε ελληνικό soundtrack: Η Αλκηστις Πρωτοψάλτη «ντύνει» το viral παιχνίδι με το «όλα αυτά που φοβάμαι» και σαρώνει το διαδίκτυο!
Το τραγούδι ακούγεται στον φανταστικό ραδιοφωνικό σταθμό Calidoscope, στον οποίο μεταδίδονται αγγλικά τραγούδια που στον πραγματικό κόσμο μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες.
Το τραγούδι ακούγεται στον φανταστικό ραδιοφωνικό σταθμό Calidoscope, στον οποίο μεταδίδονται αγγλικά τραγούδια που στον πραγματικό κόσμο μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες.
Η σκηνή διαδραματίζεται στους δρόμους του Vice City, με τη μουσική να συνοδεύει την οδήγηση, προσθέτοντας μια ελληνική νότα στον κόσμο του νέου τίτλου της Rockstar Games.
Το βίντεο έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών, συνδυάζοντας ένα από τα πλέον αναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια με ένα γνώριμο άκουσμα για το ελληνικό κοινό.
Σε ανάρτηση αναφέρεται ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας όπου «τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την απόλυτη σουρεαλιστική πραγματικότητα διαλύονται», ενώ η 19η Νοεμβρίου περιγράφεται ως η ημέρα που ο πλανήτης στρέφει το ενδιαφέρον του στην κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.