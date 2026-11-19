Το τραγούδι ακούγεται στον φανταστικό ραδιοφωνικό σταθμό Calidoscope, στον οποίο μεταδίδονται αγγλικά τραγούδια που στον πραγματικό κόσμο μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες.

Η σκηνή διαδραματίζεται στους δρόμους του Vice City, με τη μουσική να συνοδεύει την οδήγηση, προσθέτοντας μια ελληνική νότα στον κόσμο του νέου τίτλου της Rockstar Games.

Το βίντεο έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών, συνδυάζοντας ένα από τα πλέον αναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια με ένα γνώριμο άκουσμα για το ελληνικό κοινό.

Σε ανάρτηση αναφέρεται ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας όπου «τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την απόλυτη σουρεαλιστική πραγματικότητα διαλύονται», ενώ η 19η Νοεμβρίου περιγράφεται ως η ημέρα που ο πλανήτης στρέφει το ενδιαφέρον του στην κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI.