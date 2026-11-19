Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται στην Κύπρο, εντοπίστηκε στην Πάφο πακέτο που περιείχε κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 1.979 γραμμαρίων.

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, ο 32χρονος παρέλαβε το πακέτο από θυρίδα εταιρείας παράδοσης δεμάτων στην Πάφο και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα τύχουν περαιτέρω εξετάσεων.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στο πακέτο υπήρχε τιμολόγιο αγοράς εκδομένο στο όνομα 30χρονης γυναίκας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα δύο πρόσωπα διαχειρίζονται από κοινού κατάστημα στην Πάφο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο προσώπων, καθώς και ένταλμα έρευνας του καταστήματος.

Κατά την έρευνα στο υποστατικό, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια οκτώ προϊόντα στα οποία αναγραφόταν ότι περιέχουν CBD, δύο προϊόντα που περιέχουν THC, καθώς και 15 ηλεκτρονικοί ατμοποιητές, για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόκειται για αδασμολόγητα προϊόντα.

Τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σήμερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα προσωποκράτησης για οκτώ ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί το ανακριτικό έργο. Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.