Κατά τη διαδικασία, οι δύο πλευρές διευκρίνισαν σημεία των γραπτών αγορεύσεων που είχαν ήδη καταθέσει.

Ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’, Βασίλης Μπίσσας, επικεντρώθηκε σε τρία ζητήματα που έθεσε η υπεράσπιση: τη μη κλήτευση του Άριστου Κυπριανού, τη διατήρηση των κατασχεθέντων ναρκωτικών στην κατοχή της Αστυνομίας και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Γιάννη Ανδρέου, γνωστού και ως Μάρωνα, περιλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω WhatsApp. Ο Ανδρέου ήταν ο πέμπτος μάρτυρας κατηγορίας (ΜΚ5).

Για τη μη κλήτευση του Κυπριανού, ο κ. Μπίσσας ανέφερε ότι οι λόγοι καταγράφονται στα πρακτικά προηγούμενης δικασίμου. Όπως εξήγησε, αστυφύλακας που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας είχε ήδη αναφερθεί στο περιεχόμενο της κατάθεσης του Κυπριανού και δεν αναμενόταν ότι η κλήτευσή του θα προσέφερε επιπλέον στοιχεία. Πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση μπορούσε να τον καλέσει, αλλά δεν άσκησε αυτό το δικαίωμα, ενώ η μαρτυρία του αστυνομικού για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αμφισβητήθηκε.

Σε σχέση με τα ναρκωτικά, ο κ. Μπίσσας είπε ότι παρέμειναν στην κατοχή της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς είχε εντοπιστεί γενετικό υλικό σε αυτά. Υποστήριξε επίσης ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του δικαιώματος του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη.

Για τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του Μάρωνα και ειδικότερα τις επικοινωνίες μέσω WhatsApp, απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί πλημμελούς αστυνομικής διερεύνησης. Ανέφερε ότι η υπεράσπιση μπορούσε να αμφισβητήσει τη σχετική μαρτυρία κατά την ακροαματική διαδικασία, αλλά δεν το έπραξε.

Απαντώντας, ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρίστος Πουτζιουρής, είπε ότι η νομολογία που επικαλείται η Κατηγορούσα Αρχή «δεν είναι one size fits all» και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα υπόθεση. Επέμεινε ότι η μαρτυρία του Κυπριανού ήταν ουσιώδης.

«Ο λόγος μη κλήτευσης του Κυπριανού από την Κατηγορούσα Αρχή είναι προφανής. Δεν τον έφεραν γιατί δεν ήθελαν να βρεθεί αντίθετη εκδοχή των όσων είπε ο ΜΚ5», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν έχει καμία υποχρέωση η υπεράσπιση να κλητεύσει μάρτυρα που τον χρειάζεται η Κατηγορούσα Αρχή για να αποδείξει το αδίκημα του κατηγορούμενου».

Κατά τον κ. Πουτζιουρή, το σημαντικότερο στοιχείο από την κατάθεση του Κυπριανού είναι ότι δείχνει ποιος είχε τον έλεγχο των ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι η Κατηγορούσα Αρχή όφειλε να καλέσει τον Κυπριανού και να δώσει στην υπεράσπιση τη δυνατότητα να τον αντεξετάσει, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να επιλέγει αποσπασματικά ποια στοιχεία μιας μαρτυρίας θα παρουσιάσει στο Δικαστήριο.

Ο συνήγορος ανέφερε ακόμη ότι από τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου προκύπτει πως ο Μάρωνας και ο Κυπριανού ήταν διακινητές ναρκωτικών. «Επίσης, είναι η πρώτη υπόθεση τέτοιας ποσότητας ναρκωτικών που δεν έγινε καμία οικονομική έρευνα από πλευράς της Αστυνομίας», πρόσθεσε.

Ο κ. Πουτζιουρής αναφέρθηκε επίσης στα ανταλλάγματα που, όπως είπε, έλαβε ο Μάρωνας: την προεδρική χάρη, την προστασία του ως μάρτυρα και την καταβολή χρηματικού ποσού. Για τη μη καταστροφή των ναρκωτικών, παρά τις σχετικές οδηγίες του Δικαστηρίου, διευκρίνισε έπειτα από ερώτηση του Κακουργιοδικείου ότι δεν προβάλλει πλέον το ζήτημα ως παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, αλλά ως ζήτημα δημόσιας τάξης.

Χαρακτήρισε τον Μάρωνα «σπιλωμένο μάρτυρα» και είπε ότι η Κατηγορούσα Αρχή επιχειρεί να πετύχει την καταδίκη του κατηγορουμένου μέσω της μαρτυρίας του. «Είναι η θέση μας ότι θα πρέπει να αθωώσετε και να απαλλάξετε τον κατηγορούμενο», κατέληξε.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε να ανακοινώσει την απόφασή του στις 15 Ιανουαρίου 2027, στις 09:30, και διέταξε τη συνέχιση της κράτησης του κατηγορουμένου μέχρι τότε, κρίνοντας ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η κράτησή του.

Η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση από το Εφετείο, τον Μάιο του 2026, της 22ετούς ποινής φυλάκισης που είχε επιβληθεί στον Ζαβράντωνα, λόγω κακοδικίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ