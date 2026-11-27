Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι το ΕΛΑΜ δεν έχει καταλήξει ακόμη στην τελική του απόφαση για τις Προεδρικές, με τις επιλογές να περιλαμβάνουν είτε αυτόνομη κάθοδο είτε συμμετοχή σε ευρύτερο πολιτικό σχήμα. Οι σχετικές διεργασίες αναμένεται να αρχίσουν στις αρχές του νέου χρόνου, ενώ την απόφαση θα λάβουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, με τη συμμετοχή της κομματικής βάσης.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ διευκρίνισε ότι ενδεχόμενη συνεργασία δεν θα προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των κομμάτων, αλλά συνεννόηση με τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων και επιδιώξεων. Όπως ανέφερε, κάθε κόμμα θα θέσει τις δικές του προϋποθέσεις προς τον υποψήφιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να προωθήσει τις πολιτικές του σε περίπτωση συμμετοχής στην εκτελεστική εξουσία.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Χρίστος Χρίστου υπογράμμισε ότι το ΕΛΑΜ δεν προτίθεται να διαφοροποιήσει τις θέσεις του για το εθνικό ζήτημα, θέτοντας τις συγκεκριμένες απόψεις ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση πως οποιαδήποτε συμφωνία λύσης του Κυπριακού θα τεθεί ενώπιον του λαού για δημοψήφισμα.

Ο ίδιος απέρριψε τις επικρίσεις ότι το κόμμα ενδέχεται να διαφοροποιήσει τις θέσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει συμμετοχή στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχωρήσεις σε ζητήματα που θεωρεί καθοριστικά για την επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού.

Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο διαλόγου με άλλες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, σημειώνοντας ότι το ΕΛΑΜ δεν αποκλείει κανέναν από τις πιθανές συζητήσεις. Σε σχέση με τον ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι αναμένει την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, προτού διαμορφωθούν οι όποιες επαφές.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Αννίτα Δημητρίου, σημείωσε ότι οι διαφωνίες που είχαν προκύψει στο παρελθόν έχουν πλέον ξεπεραστεί, ενώ επανέλαβε ότι το κόμμα είναι διαθέσιμο για διάλογο με όποιον επιθυμεί να συζητήσει ενδεχόμενη συνεργασία.