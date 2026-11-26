Βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του 46χρονου καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί εισέρχονται στην κατοικία του στο Ρέντχιλ, συλλαμβάνοντάς τον ενώ φορούσε μόνο το εσώρουχό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, το κύκλωμα ήταν υπεύθυνο για τη διακίνηση περισσότερων από έναν τόνο κοκαΐνης στη Βρετανία.

Η γιαγιά που στρατολόγησε την οικογένειά της

Κεντρικό πρόσωπο στην εγκληματική οργάνωση ήταν η 66χρονη Ντέμπορα Μέισον, γνωστή ως «Queen Bee» ή «γκάνγκστερ γιαγιά», η οποία είχε στρατολογήσει τα παιδιά της, την αδελφή της, συντρόφους των παιδιών της και φίλους τους.

Η οικογένεια είχε αναλάβει τη διανομή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, η ομάδα διακίνησε σχεδόν έναν τόνο ναρκωτικών, η αξία των οποίων στη λιανική αγορά εκτιμάται σε περίπου 95,6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Πολυτελής ζωή με τα έσοδα από τα ναρκωτικά

Τα παράνομα έσοδα χρηματοδοτούσαν τον πολυτελή τρόπο ζωής των μελών της οργάνωσης, με ταξίδια, διαμονές σε ξενοδοχεία και αγορές επώνυμων προϊόντων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Μέισον, η οποία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είχε δαπανήσει 400 λίρες, περίπου 478 ευρώ, για την αγορά κολάρου και λουριού Gucci για τη γάτα της.

Ορισμένα μέλη της οργάνωσης φέρονται, μάλιστα, να είχαν μαζί τους μικρά παιδιά ακόμη και κατά τη διάρκεια μεταφορών ναρκωτικών.

Η έρευνα που οδήγησε στον «Bugsy»

Μέσα από την ανάλυση χιλιάδων κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον Στέινερ ως τον προμηθευτή της κοκαΐνης και συντονιστή της ευρύτερης εγκληματικής επιχείρησης.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 46χρονος ταξίδευε μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας, μεταφέροντας παράνομα κέρδη στην κατοικία του στη Μαρμπέγια.

Συνελήφθη στις 19 Μαΐου 2026 και στις 17 Ιουνίου παραδέχθηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.

Συνολικές ποινές άνω των 124 ετών

Η Ντέμπορα Μέισον και επτά ακόμη μέλη του κυκλώματος είχαν καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2025 σε συνολικές ποινές φυλάκισης 106 ετών και έξι μηνών, με την ίδια να καταδικάζεται σε 20 χρόνια κάθειρξης.

Στις 25 Νοεμβρίου 2026, το δικαστήριο Woolwich Crown Court επέβαλε στον Στέινερ ποινή φυλάκισης 18 ετών, ανεβάζοντας το σύνολο των ποινών για τα εννέα καταδικασθέντα μέλη του κυκλώματος στα 124 χρόνια και έξι μήνες.