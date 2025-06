Ισραήλ κατά Ερντογάν: «Θράσος να μιλά για Διεθνές Δίκαιο ενώ κατέχει τη Β. Κύπρο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, έβαλε κατά του «ιμπεριαλιστή» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας για την παράνομη κατοχή της Β. Κύπρου.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ καταδίκασε την «εμπρηστική» ομιλία του Τούρκου προέδρου σήμερα, κατά την οποία υποστήριξε το δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ και παρομοίασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον Αδόλφο Χίτλερ.«Ο σουλτάνος, στα μάτια του, με άλλη μια εμπρηστική ομιλία, συνεχίζει να υποκινεί κατά του Ισραήλ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ», έγραψε ο Σάαρ στην πλατφόρμα X.

«Ο Ερντογάν, που κατέχει το ρεκόρ καταστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και της καταπίεσης της αντιπολίτευσης στη χώρα του, τολμά να κάνει κήρυγμα σε άλλους», συνέχισε ο Σάαρ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ειρωνικό το γεγονός ότι κάποιος που δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες, που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο έχει το θράσος να μιλάει στο όνομα της ηθικής και του Διεθνούς Δικαίου».

Gideon Sa'ar, Minister of Foreign Affairs of the State of Israel, hits back at Turkish President Erdogan's inflammatory comments:



