Financial Times: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα - Τα μυστικά ταξίδια Ιρανών στη Μόσχα

Στην αποκάλυψη ότι η Ρωσία παρέχει χείρα βοηθείας στο Ιράν για τις έρευνες στο τομέα των πυρηνικών όπλων προχωρούν οι Financial Times κάνοντας λόγο για μυστικά ταξίδια Ιρανών ειδικών στη Μόσχα.

Η έρευνα των FT ξεκίνησε από ένα ταξίδι στις 4 Αυγούστου του περασμένου έτους που έκανε ο 43χρονος πυρηνικός επιστήμονας Αλί Καλβάντ.

Στο ταξίδι του στη Μόσχα, κατά το δημοσίευμα, τον συνόδευαν τέσσερις υπάλληλοι που, όπως ισχυρίστηκε, εργάζονταν για την DamavandTec, μια εταιρεία συμβούλων που διατηρεί ένα μικρό γραφείο στην Τεχεράνη. Κατά την έρευνα, όμως, των Financial Times, στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια ιστορία κάλυψης καθώς οι πέντε Ιρανοί είχαν πετάξει στη Ρωσία με διπλωματικά διαβατήρια, μερικά από τα οποία είχαν διαδοχικούς αριθμούς και είχαν εκδοθεί την ίδια ημέρα, λίγες εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

