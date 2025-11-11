Η Κύπρος ντύνεται στα χρώματα του φθινοπώρου: Βρείτε μπουφάν, πάρτε ομπρέλες - Ο καιρός αναλυτικά

Ύστερα από ένα σχεδόν ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο με ήλιο και θερμοκρασίες που θύμιζαν αρχές Απριλίου, ο καιρός αλλάζει ξανά πρόσωπο. Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά στην Κύπρο, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για πτώση της θερμοκρασίας, συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες από την Τετάρτη και έπειτα.

Από σήμερα το απόγευμα και κυρίως από αύριο, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ψυχρή και υγρή. Οι θερμοκρασίες που τις προηγούμενες μέρες άγγιζαν τους 28 βαθμούς, θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, με το εσωτερικό να πέφτει στους 24-25 βαθμούς, τα παράλια γύρω στους 22-23 και τα ορεινά να κατεβαίνουν κάτω από τους 15. Οι πιο θαρραλέοι που ακόμη κυκλοφορούσαν με κοντομάνικα, μάλλον θα χρειαστούν ξανά μπουφάν, αφού η θερμοκρασία σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας θα έχει αισθητή πτώση.

Συννεφιές και μπόρες

Σήμερα, κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, φέρνοντας πιο ψυχρές μάζες και προμηνύοντας το κύμα αστάθειας που θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολιγικές τιμές.