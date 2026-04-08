Αντίστροφη μέτρηση για τον Κόμβο Πυρόσβεσης της ΕΕ στην Κύπρο – Εκκρεμεί να ξεκαθαρίσει η παρουσία πτητικών

Πλησιάζει η λειτουργία του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ στη Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, με στόχο, σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «να τοποθετηθεί η Κύπρος στον χάρτη της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας και να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο». Τα εγκαίνια θα γίνουν στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου Κορυφής, στις 23-24 Απριλίου, στην παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως ενημέρωσε πρόσφατα Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, ο νέος κόμβος θα έχει διπλό ρόλο, επιχειρησιακό, παρέχοντας στήριξη σε γειτονικά κράτη της περιοχής, και εκπαιδευτικό, λειτουργώντας ως κέντρο αριστείας για εκπαίδευση, ασκήσεις, εποχικής ετοιμότητα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Θα περιλαμβάνει εργαστήριο υψηλού επιπέδου, ενώ η λειτουργία του θα υποστηρίζεται μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.

Ο επιχειρησιακός ρόλος και οι ανάγκες της Κύπρου

Την ίδια ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κρατά καθηλωμένα τα δύο πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης από την Ιορδανία, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην πλήρη υλοποίηση των κρατικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από άποψη αεροπυρόσβεσης, εγείρεται το ερώτημα εάν μετά τα εγκαίνια προβλέπεται άμεσα να σταλούν, για να εδρεύουν στην Πάφο, πτητικά μέσα πυρόσβεσης από την ΕΕ, πέραν αυτών που ενοικιάζει η Δημοκρατία, ώστε να θωρακιστεί πλήρως το νησί.

Από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας ο εκπρόσωπος Τύπου, Χρίστος Πιερής, δήλωσε στον «Π» ότι μέχρι στιγμής είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Αεροπυρόσβεσης στην Πάφο θα λειτουργεί ως Συντονιστικό Κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, όμως το αν θα φτάσουν κάποια πτητικά μέσα, πέραν των όσων ενοικιάζει η Δημοκρατία, ώστε περιοδικά να σταθμεύουν στην Κύπρο, αυτό θα ξεκαθαρίσει πιο μετά. Την ίδια ώρα δεν απέκλεισε τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων πριν από τα εγκαίνια στις 23-24 Απριλίου.

Σε σχέση με τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης που ενοικιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία, οκτώ (4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα) βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από την 1η Μαΐου αναμένεται η προσθήκη ακόμη τριών αεροπλάνων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πρωτευόντων πτητικών μέσων σε έντεκα. Σε περίπτωση άφιξης και των ιορδανικών αεροσκαφών, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε δεκατρία. Επιπρόσθετα, δύνανται να επιχειρούν ως δευτερεύοντα μέσα τα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και των Βάσεων.

Διαβάστε επίσης:

Ένταξη του Κέντρου στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ενισχύεται ο στόλος του rescEU

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από τις δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ άλλων, η νέα στρατηγική περιλαμβάνει ενίσχυση της ετοιμότητας, με τη συνέχιση της προληπτικής τοποθέτησης πυροσβεστών σε περιοχές υψηλού κινδύνου και την ενίσχυση της ανταλλαγής ειδικών. Στο επιχειρησιακό σκέλος, το οποίο συνδέεται με το έργο στην Πάφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε ότι ο στόλος πυρόσβεσης του rescEU θα ενισχυθεί με 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Το πρώτο ελικόπτερο του στόλου παραδόθηκε στη Ρουμανία τον Ιανουάριο του 2026 και θα είναι έτοιμο για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού κόμβου πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Αυτοψία από τον Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Κέντρου, καθώς και η πορεία υλοποίησης της επέκτασης και αναβάθμισης της Βάσης, ήταν το περασμένο Σάββατο στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Επίσης αναφορά στα εγκαίνια έκανε χθες, στο πλαίσιο επίσκεψης στη μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους όπου θα διεξαχθεί το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 23 και 24 Απριλίου. «Χαίρομαι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «γιατί η Πρόεδρος της Επιτροπής θα επισκεφθεί την Κύπρο και προηγουμένως θα υπάρξουν και αρκετές διμερείς συναντήσεις στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου. Η Πρόεδρος θα είναι εδώ για να τελέσει και τα εγκαίνια του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης αλλά και για κάποιες άλλες εξελίξεις».