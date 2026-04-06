Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή εγκλωβίζει πυρόσβεση και υδατικό – Καθηλωμένα πτητικά στην Ιορδανία και εξοπλισμός αφαλάτωσης στο Ισραήλ

Όσο θα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα παρατείνεται και η καθυστέρηση στην πλήρη υλοποίηση των κρατικών σχεδιασμών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της υδατικής ανεπάρκειας ενόψει καλοκαιριού. Η κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά εγκλωβισμένα τα δύο ελικόπτερα πυρόσβεσης που αναμένονταν να φθάσουν από την Ιορδανία. Επίσης η κινητή μονάδα στον Γαρύλλη στη Λεμεσό, δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, για τον λόγο ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι ισραηλινών συμφερόντων. Όπως εξήγησε στις 24 Μαρτίου στη Βουλή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ενώ ξεκίνησε η εγκατάσταση, αναμένεται εξοπλισμός από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να εκτιμούν ότι η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο. Σύμφωνα με πληροφόρηση, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού έχει ήδη εγκατασταθεί, όμως υπάρχει εξοπλισμός (container) καθώς και προσωπικό του αναδόχου, που παραμένουν στο Ισραήλ, λόγω του πολέμου.

Σε σχέση με τα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, οκτώ (4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα) βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από την 1η Μαΐου αναμένεται η προσθήκη ακόμη τριών αεροπλάνων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πρωτευόντων πτητικών μέσων σε έντεκα. Σε περίπτωση άφιξης και των ιορδανικών αεροσκαφών, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε δεκατρία. Επιπρόσθετα, δύνανται να επιχειρούν ως δευτερεύοντα μέσα τα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και των Βάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιθώριο της Άτυπης Συνόδου Κορυφής, στις 23-24 Απριλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο του αεροδρόμιου της Πάφου, τα εγκαίνια για τον ευρωπαϊκό Κόμβο Πυρόσβεσης στην Κύπρο. Όπως ενημέρωσε πρόσφατα Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, ο νέος κόμβος «θα έχει διπλό ρόλο: επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό», λειτουργώντας παράλληλα ως κέντρο αριστείας για εκπαίδευση, ασκήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης δημιουργίας του Κόμβου από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Για τα έργα αφαλάτωσης, τέθηκε χθες σε πλήρη λειτουργία η κινητή μονάδα στο Λιμάνι Λεμεσού, δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων ανά ημέρα. Ενημερώνοντας για τον προγραμματισμό του σε σχέση με την επίλυση του υδατικού, το Υπουργείο Γεωργίας ανέφερε ότι η μονάδα αυτή είναι η τρίτη που τίθεται σε πλήρη λειτουργία μετά τη μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, δυναμικότητας περίπου 15.000 κ.μ./ημέρα, που ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2025 και τη μονάδα αφαλάτωσης Κισσόνεργας, δυναμικότητας 12.000 κ.μ./ημέρα, που τέθηκε σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2025. Με την προσθήκη των νέων αυτών μονάδων, ο αριθμός των μονάδων αφαλάτωσης αυξήθηκε από πέντε, που λειτουργούσαν μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, σε οκτώ σήμερα, ενώ με την ένταξη και της μονάδας στον Γαρύλλη αναμένεται να ανέλθει στις εννέα.

Διαβάστε επίσης:

Έργα-γέφυρα μέχρι το 2027

Στον προγραμματισμό του ΥΓΑΑΠ για την περίοδο 2026-2027 είναι οι πιο κάτω αφαλατώσεις:

1. η ολοκλήρωση της κινητής μονάδας στην Επισκοπή, δυναμικότητας 15.000 κ.μ./ημέρα

2. η κινητή μονάδα στο Βασιλικό, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα.

3. η κινητής μονάδας στον Μαζωτό, δυναμικότητας 40.000 κ.μ./ημέρα,

4. η πλωτής μονάδας στη Γερμασόγεια, δυναμικότητας 20.000 κ.μ./ημέρα.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, τα έργα αυτά του 2025-2027 αναμένεται να προσθέσουν συνολική ημερήσια δυναμικότητα 157.000 κυβικών μέτρων. Σε συνδυασμό με την ημερήσια δυναμικότητα των πέντε υφιστάμενων μόνιμων μονάδων, η οποία ανέρχεται στα 235.000 κ.μ., η συνολική δυναμικότητα του συστήματος θα αυξηθεί κατά 66%.

Στο 80% των αναγκών ύδρευσης

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης κάλυπταν έως το 2023 περίπου το 70% των αναγκών ύδρευσης που εξυπηρετούνται από τα Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας. Το ποσοστό αυτό προσέγγισε το 75% εντός του 2025, ενώ σήμερα έχει φτάσει το 80%. Με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι στις αρχές του 2027 το ποσοστό αυτό θα πλησιάσει το 100%, μέσα από έργα - γέφυρα, με στόχο τη σταδιακή πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης από αφαλατωμένο νερό και τη διατήρηση των αποθεμάτων στα φράγματα για τις ανάγκες της άρδευσης. Σε αυτό τον προγραμματισμό βασικό ρόλο έχει, σύμφωνα με το Υπουργείο, και η υδατική συνείδηση και ο τερματισμός της υπερ-κατανάλωσης που αποτελεί ακόμα ένα διαχρονικό πρόβλημα.

Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσέγγισης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς νερού, στην υλοποίηση έργων υποδομής και στη διαχείριση της ζήτησης, ώστε να ενισχύεται σταδιακά η ανθεκτικότητα του υδατικού συστήματος με στόχο την υδατική επάρκεια.

Μόνιμες μονάδες με ορίζοντα το 2029

Οι κινητές μονάδες αφαλάτωσης θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης μέχρι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να υλοποιήσει τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες που θα ενσωματώνουν ΑΠΕ:

Δεκέλεια: 80.000 κ.μ./ημέρα.

Ανατολική Λεμεσός: 60.000 κ.μ./ημέρα.

Αγία Θέκλα (Αγία Νάπα): 30.000 κ.μ./ημέρα.

Πόλη Χρυσοχούς: 10.000 κ.μ./ημέρα.