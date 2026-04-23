Σήμερα η τελευταία εκπομπή της Ελένης Βρεττού

Για τελευταία φορά πίσω από το μικρόφωνο του Τρίτου του ΡΙΚ θα βρεθεί η Ελένη Βρεττού, καθώς αφυπηρετεί από τον ημικρατικό οργανισμό. Η Ελένη θα κάνει σήμερα την τελευταία εκπομπή, όμως δεν θα είναι στο πρωινό αλλά στο μεσημβρινό, μάλλον για να... αποφύγει τις ευχές.

Η δημοσιογράφος ολοκληρώνει την πορεία στο Τρίτο έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την ενημέρωση με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Από τις δημοσιογράφους που ενώ ήταν σε ένα κρατικό Μέσο κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις γνώσεις τους κάνοντας to the point ερωτήσεις στους καλεσμένους.

Της ευχόμαστε καλή ξεκούραση και είμαστε σίγουροι πως, αν το θελήσει, ο ιδιωτικός τομέας έχει ανοιχτές τις πόρτες!

Άλης