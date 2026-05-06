«Σίριαλ» με τα έγγραφα των Φυλακών

Σε σίριαλ έχει εξελιχθεί η διαδικασία πρόσβασης στο μαρτυρικό υλικό των συνηγόρων υπεράσπισης των οκτώ κατηγορουμένων στην υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών. Η υπόθεση καταχωρίσθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η εκδίκαση για την ουσία. Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία αναλώνεται σε διαφωνίες που διατυπώνονται για τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι συνήγοροι στα έγγραφα που κατασχέθηκαν από την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας στο δικαστήριο, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ενημέρωσε ότι παρέδωσε στους δικηγόρους των οκτώ κατηγορούμενων usb με 1.116 έγγραφα από το σύνολο των 2.900 εγγράφων που δεν είχαν παραδοθεί. Σε έγγραφα που παραδόθηκαν χθες, περιλαμβάνονται οι χάρτες και τα σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και συνομιλίες μεταξύ δικηγόρου-πελάτη.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα 1.784 έγγραφα ο Κρις Τριανταφυλλίδης, νομικός εκπρόσωπος της πρώτης κατηγορουμένης, ζήτησε όπως κατατεθούν αυτούσια στο δικαστήριο ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση και υποστήριξε ότι αυτά τα έγγραφα δεν εμπίπτουν στους σχετικούς κανονισμούς όπου επιτρέπονται εξαιρέσεις. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής υποστήριξε ότι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και μπορούν να τα επιθεωρήσουν στο αρχηγείο Αστυνομίας. Κατόπιν διαβούλευσης, και αφού το δικαστήριο άκουσε όλες τις πλευρές, μετά από σύντομη διακοπή, το Κακουργιοδικείο αποφάσισε όπως ορίσει νέα δικάσιμο στις 9 Ιουνίου και όπως μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των εγγράφων καθώς και η επιθεώρησή τους από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Διευκρινίστηκε επίσης ότι, πέραν της παρουσίας του ανακριτή της υπόθεσης, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στην επιθεώρηση των εγγράφων.

Διαφωνία

Διαφωνία μεταξύ Κρις Τριανταφυλλίδη και κατηγορούσας Αρχής προέκυψε με αφορμή αναφορά του δικηγόρου της πρώτης κατηγορουμένης ότι εντόπισε παραποίηση σε έγγραφα που σκαναρίστηκαν. Ο Κρις Τριανταφυλλίδης έθεσε θέμα για την αξιοπιστία των σαρωμένων εγγράφων που τους παραδόθηκαν, αναφέροντας ότι έγγραφο, το οποίο επιθεώρησαν στην Αστυνομία, ήταν αλλοιωμένο, καθώς σβήστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιείχε. Τόνισε μάλιστα ότι η υπεράσπιση δεν μπορεί να δεχθεί σαρωμένα έγγραφα.

Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής η Άννα Ματθαίου απέρριψε τις αναφορές του Κρις Τριανταφυλλίδη, τονίζοντας ότι τα έγγραφα έχουν σαρωθεί χωρίς αλλοιώσεις, ενώ κατά τη σάρωση δόθηκε ξεχωριστός αριθμός σε κάθε έγγραφο, για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας στο δικαστήριο. Διευκρίνισε ότι ετοιμάζεται σχετικός πίνακας, ώστε να αιτιολογηθεί για κάθε έγγραφο η επίκληση των εξαιρέσεων του άρθρου 7(4) της Ποινικής Δικονομίας, εκφράζοντας την άποψη ότι η κατάθεση χιλιάδων εγγράφων σε έντυπη μορφή δεν είναι πρόσφορη στο παρόν στάδιο.