Πάφος: 25χρονος τράκαρε δύο οχήματα σε καταδίωξη από την Αστυνομία - Συνδέεται με εμπρησμούς σε καταστήματα

Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία Πάφου, σε σχέση με σειρά υποθέσεων εμπρησμών που διερευνώνται τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 15:00 μέλη της δύναμης εντόπισαν πρόσωπο έξω από κουρείο ιδιοκτησίας 37χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Χλώρακας, το οποίο φέρεται να έθετε φωτιά εξωτερικά του υποστατικού κάνοντας χρήση εύφλεκτης ύλης.

Ακολούθησε προσπάθεια άμεσης σύλληψης του υπόπτου, ωστόσο αυτός επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας το όχημά του.

Μέλη της Αστυνομίας καταδίωξαν το όχημα, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο συγκρούσεις μεταξύ του οχήματος του υπόπτου και υπηρεσιακών οχημάτων.

Ο ύποπτος που πρόκειται για νεαρό ηλικίας 25 ετών τελικά ανακόπηκε στη Λεωφόρο Έμπας, όπου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και τέθηκε υπό κράτηση. Στη συνέχεια κρίθηκε ότι χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο φερόμενος δράστης φαίνεται να σχετίζεται και με άλλες τρεις υποθέσεις εμπρησμών που διαπράχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, διερευνάται η εμπλοκή του σε εμπρησμό καφεστιατορίου στην πόλη της Πάφου στις 2 Μαΐου 2026, σε εμπρησμό μίνι μάρκετ στη Γεροσκήπου στις 4 Μαΐου 2026, καθώς και σε εμπρησμό αυτοκινήτου στην Πάφο στις 5 Μαΐου 2026. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.