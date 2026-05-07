Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πάφος: 25χρονος τράκαρε δύο οχήματα σε καταδίωξη από την Αστυνομία - Συνδέεται με εμπρησμούς σε καταστήματα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο ύποπτος συνελήφθη και κρίθηκε ότι χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

Στη σύλληψη 25χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία Πάφου, σε σχέση με σειρά υποθέσεων εμπρησμών που διερευνώνται τις τελευταίες ημέρες στην επαρχία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 15:00 μέλη της δύναμης εντόπισαν πρόσωπο έξω από κουρείο ιδιοκτησίας 37χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Χλώρακας, το οποίο φέρεται να έθετε φωτιά εξωτερικά του υποστατικού κάνοντας χρήση εύφλεκτης ύλης.

Ακολούθησε προσπάθεια άμεσης σύλληψης του υπόπτου, ωστόσο αυτός επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας το όχημά του.

Μέλη της Αστυνομίας καταδίωξαν το όχημα, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο συγκρούσεις μεταξύ του οχήματος του υπόπτου και υπηρεσιακών οχημάτων. 

Ο ύποπτος που πρόκειται για νεαρό ηλικίας 25 ετών τελικά ανακόπηκε στη Λεωφόρο Έμπας, όπου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και τέθηκε υπό κράτηση. Στη συνέχεια κρίθηκε ότι χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

 Όπως αναφέρουν οι Αρχές, ο φερόμενος δράστης φαίνεται να σχετίζεται και με άλλες τρεις υποθέσεις εμπρησμών που διαπράχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, διερευνάται η εμπλοκή του σε εμπρησμό καφεστιατορίου στην πόλη της Πάφου στις 2 Μαΐου 2026, σε εμπρησμό μίνι μάρκετ στη Γεροσκήπου στις 4 Μαΐου 2026, καθώς και σε εμπρησμό αυτοκινήτου στην Πάφο στις 5 Μαΐου 2026. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Tags

ΠΑΦΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα