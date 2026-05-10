Βουλευτικές εκλογές: Τα 10 προβλήματα που δεν συζητήθηκαν επαρκώς στην προεκλογική

Πάνω από 750 είναι οι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, εκπροσωπώντας 19 κόμματα. Θρίαμβος της Δημοκρατίας, θα μπορούσε κάποιος δικαιολογημένα να πει αφού το μεγάλο ενδιαφέρον για ανάμειξη στα κοινά συνιστά έναν υψηλό δείκτη υγείας του πολιτικού μας συστήματος. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει και η ουσία της πολιτικής, που είναι η τέχνη της επίλυσης των προβλημάτων της χώρας. Τα προβλήματα ως γνωστό δεν λύνονται με συνθήματα, δεν ξεπερνιούνται με ατάκες αλλά με πραγματική διάθεση να εξευρεθούν λύσεις. Ας ξεκινήσουμε με μια παραδοχή: ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο ισορροπίας, όπου η καθημερινότητα πιέζει, οι θεσμοί δοκιμάζονται και το μέλλον δεν θεωρείται πλέον δεδομένο. Η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως διαχείριση της φθοράς. Οφείλει να γίνει εργαλείο λύσεων. Μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα από την ψήφο των πολιτών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές; Σε αυτό το πλαίσιο, 10 ζητήματα ξεχωρίζουν ως κυρίαρχα. Όχι γιατί είναι τα μόνα αλλά γιατί διαπερνούν οριζόντια την κοινωνία και καθορίζουν την ποιότητα ζωής, την εμπιστοσύνη και την προοπτική της χώρας. Πρόκειται για 10 θέματα που, παρ’ όλο που βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα, δεν μελετούνται ποτέ επαρκώς και ως εκ τούτου δεν λύνονται. 1. Ακρίβεια και κόστος ζωής Η ακρίβεια δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Είναι πλέον δομικό χαρακτηριστικό της κυπριακής οικονομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος στέγασης αυξήθηκε με ρυθμού...