Σωρεία παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και έναρξη εργασιών χωρίς τις απαραίτητες από τη νομοθεσία άδειες φέρεται να εντοπίζονται στην Τρόζενα, μετά και από επιτόπια εξέταση της κατάστασης στο χωριό από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το αρμόδιο Τμήμα, μία βδομάδα μετά τον σάλο που ξέσπασε, επισκέφθηκε χθες την Τρόζενα προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τι συμβαίνει και να εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται πως η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική περιβαλλοντικά. Εκ πρώτης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι έχουν γίνει εκχερσώσεις, χωματουργικές εργασίες αλλά και προπαρασκευαστικά έργα χ...
Τρόζενα: Σωρεία παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και έναρξη εργασιών χωρίς τις απαραίτητες άδειες
Πηγές του «Π» αναφέρουν ότι ΕΟΑ Λεμεσού και Τμήμα Περιβάλλοντος αναμένεται από εδώ και πέρα να εξετάσουν την ανάπλαση και αναζωογόνηση της Τρόζενας ως ένα ενιαίο έργο, ζητώντας την κατάθεση masterplan
