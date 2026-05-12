ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Γιατί απομακρύνεται η λύση του Κυπριακού;

Η πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά το βαθύ πολιτικό αδιέξοδο στο Κυπριακό. Παρά τις δημόσιες διακηρύξεις περί βούλησης για λύση, η αδυναμία συμφωνίας ακόμη και σε περιορισμένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά κυρίως στη συνολική έλλειψη κοινής στρατηγικής και πολιτικής εμπιστοσύνης.

Το Κυπριακό μοιάζει σήμερα να βρίσκεται σε μία ιδιότυπη φάση «παγωμένης διαχείρισης». Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δηλώνουν πως επιδιώκουν επανέναρξη των συνομιλιών, όμως στην πράξη λειτουργούν μέσα σε δύο διαφορετικά πολιτικά πλαίσια. Η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να μιλά για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο η παράλληλη διαδικασία οικοδόμησης συμμαχιών με χώρες τις οποίες η Τουρκία δεν θεωρεί φιλικές, δεν ευνοούν την έναρξη συνομιλιών. Από την άλλη, η τουρκοκυπριακή ηγεσία, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την Άγκυρα, προωθεί πλέον ανοιχτά τη λογική της «κυριαρχικής ισότητας» και της λύσης δύο κρατών. Αυτή η στρατηγική απόσταση καθιστά εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και τη συμφωνία σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής.

Παράλληλα, το Κυπριακό έχει χάσει την αίσθηση του επείγοντος που υπήρχε σε προηγούμενες δεκαετίες. Η καθημερινότητα και στις δύο πλευρές της διαχωριστικής γραμμής συνεχίζεται χωρίς σοβαρές αναταράξεις, δημιουργώντας μια σταδιακή εξοικείωση με τη διχοτόμηση. Οι νεότερες γενιές μεγαλώνουν χωρίς ουσιαστική εμπειρία κοινής ζωής, ενώ η πολιτική ηγεσία συχνά επενδύει περισσότερο στη διαχείριση του εσωτερικού ακροατηρίου παρά στην ανάληψη πολιτικού κόστους για συμβιβασμούς.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς εξελίξεις μετατόπισαν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ενεργειακές και γεωπολιτικές κρίσεις, αλλά και η κόπωση του ΟΗΕ από δεκαετίες άκαρπων προσπαθειών, περιόρισαν την πίεση προς τις δύο πλευρές. Το αποτέλεσμα είναι ένα Κυπριακό που συντηρείται πολιτικά, αλλά δεν κινείται ουσιαστικά προς λύση.

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα να μην είναι μόνο η διαφωνία για τη μορφή της λύσης, αλλά η απουσία κοινής αντίληψης ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος και των δύο κοινοτήτων.