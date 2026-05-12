Έτσι θα ελέγχονται οι μπίζνες αξιωματούχων - Παύση και φυλάκιση για όσους παρανομούν προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Την ίδρυση μίας πανίσχυρης και ανεξάρτητης τριμελούς επιτροπής, η οποία θα ελέγχει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αξιωματούχων, αιρετών και διορισμένων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και για δύο χρόνια μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη νέα Βουλή. Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως «Ο περί του Ελέγχου Ασυμβίβαστου των Καθηκόντων και της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα Αξιωματούχων και Άλλων Νόμος του 2026». Στόχος, η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αξιωματούχων, η αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ δημόσιων καθηκόντων και ιδιωτικών συμφερόντων, η διασφάλ...